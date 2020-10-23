Taxa de transmissão da Covid-19 no ES apresenta sinais de estabilidade

Taxa de transmissão do coronavírus no Espírito Santo Crédito: Divulgação/NIEE

A taxa de transmissão do novo coronavírus apresenta sinais de estabilidade no Espírito Santo . A análise do Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) indica que o índice atual é de 0.95, quando 100 pessoas contaminadas transmitem a Covid-19 para outras 95.

O dado foi obtido a partir das informações coletadas no Painel Covid-19 nesta quinta-feira (22) e faz referência à semana epidemiológica do dia 9 de outubro. Na semana anterior, no dia 2 do mesmo mês, a taxa era 1.01, ou seja, 100 pessoas com diagnóstico positivo para Covid-19 infectavam outras 101.

No dia 25 de setembro, a análise indicava uma taxa de 0.89, quando 100 pessoas transmitiam o vírus para 89. Na Grande Vitória , a taxa atual é de 0.9, sendo que 100 pessoas passam a doença para outras 90. No interior, 100 doentes transmitem o coronavírus para 98.

Pablo Lira é membro do NIEE e diretor de Integração e Projetos Especiais do Instituto Jones dos Santos (IJSN) . Na avaliação dele, os dados apontam que o Estado caminha para o controle da doença até que uma vacina eficaz seja disponibilizada à população. Segundo ele, os casos confirmados e óbitos ainda serão registrados nos municípios capixabas.

"O Estado está com uma taxa em redução. A Grande Vitória teve uma redução um pouco mais forte. Caiu de 1.18 para 0.9, isso na semana do dia 9 de outubro. No interior tem um ligeiro aumento, está chegando a 0.98" Pablo Lira - Membro do NIEE

O professor do Departamento de Matemática da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) , Etereldes Gonçalves, também integra o Núcleo Interinstitucional. Ele reforça que os dados sobre o coronavírus no Estado apontam para uma tendência de estabilidade de casos confirmados e de óbitos.

"A taxa de transmissão hoje está próxima de um. Ela já está assim há várias semanas. Formou-se um platô na curva de casos e vem se formando um platô na curva de óbitos. Os óbitos estacionaram em um patamar bem alto, em torno de 9" Etereldes Gonçalves - Membro do NIEE

A pós-doutora em Epidemiologia e professora da Ufes, Ethel Maciel, defende que as análises dos números precisam ser feitas com cautela e que as pessoas ainda precisam manter os protocolos de segurança como evitar aglomeração, usar máscara e higienizar as mãos. Ela ressalta que a média móvel diária de novos casos está próxima de 500.

Temos uma variação, que ainda mantém o número de novos casos positivos ainda alto. Pelos parâmetros de controle da doença, deveríamos ter 42 casos ativos por dia no Espírito Santo, o que equivale a 1 caso por 100 mil habitantes. Ou seja, estamos longe do controle. E ainda vivemos transmissão comunitária, a pessoa não sabe quem transmitiu para ela", argumenta Ethel.

Taxa de transmissão da Covid-19 no ES

PROJEÇÕES DE CASOS E MORTES

O Núcleo Interinstitucional de Estudos Epidemiológicos (NIEE) também fez projeções do número de casos confirmados e óbitos que podem ser registrados no Espírito Santo até o dia 31 de outubro. A análise foi feita com base nos dados extraídos do Painel Covid-19 no dia 14 deste mês.

A expectativa de óbitos provocados pelo coronavírus indica que no dia 31 de outubro, no cenário mais brando, o Espírito Santo registraria 3.854 a 3.933 mortes; no intermediário, o Estaria alcançaria entre 3.973 a 4.062 óbitos; e no cenário mais grave, entre 4.071 a 4.121 perderiam a vida por causa da doença.

Projeção do número de óbitos por Covid-19 no ES Crédito: Divulgação/NIEE

Já em relação aos casos confirmados, a projeção aponta que no cenário mais brando, o Espírito Santo registraria de 147.911 a 150.918 casos; no intermediário, o Estaria alcançaria entre 152.461 a 155.866 diagnósticos confirmados; e no cenário mais grave, teria uma marca entre 156.226 a 158.123 pessoas com a doença.