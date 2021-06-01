Susto: panela de pressão quase provoca incêndio em prédio de Vila Velha

ATUALIZAÇÃO - 01/06 - 17h13 / Praia de Itaparica, Vila Velha - Incêndio em Edificação Residencial: Equipe no local verificou que não houve dano ao apartamento e nem ao próprio fogão, não houve chamas, apenas fumaça no local que estava se dissipando. #193ES

Ainda segundo os bombeiros, vizinhos do apartamento viram a fumaça saindo da residência e acionaram a corporação, pensando se tratar de um incêndio. O Corpo de Bombeiros informou que o proprietário da casa não estava no local e chegou até o edifício no mesmo momento em que a equipe de combate.