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Itaparica

Susto: panela de pressão quase provoca incêndio em prédio de Vila Velha

Uma fumaça densa tomou conta do apartamento no terceiro andar e vizinhos acionaram o Corpo de Bombeiros, pensando se tratar de um incêndio, mas não houve chamas
Daniel Pasti

Daniel Pasti

Publicado em 

01 jun 2021 às 18:28

Publicado em 01 de Junho de 2021 às 18:28

Itapoã e Itaparica
Fumaça de panela de pressão deixada no fogo deu susto em moradores de condomínio residencial de Itaparica, em Vila Velha Crédito: Carlos Alberto Silva
Uma panela de pressão esquecida no fogo assustou os moradores de um condomínio residencial do bairro Itaparica, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (1). A fumaça densa tomou conta do apartamento no terceiro andar do prédio. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, chegando ao local, a equipe constatou que não houve incêndio.
Ainda segundo os bombeiros, vizinhos do apartamento viram a fumaça saindo da residência e acionaram a corporação, pensando se tratar de um incêndio. O Corpo de Bombeiros informou que o proprietário da casa não estava no local e chegou até o edifício no mesmo momento em que a equipe de combate.
Ao abrir o imóvel, constataram que não havia chamas, apenas fumaça, sem nenhum foco de incêndio. Os bombeiros informaram também que não houve danos ao fogão ou a nenhum outro móvel. Ninguém ficou ferido.

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