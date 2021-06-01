Susto: panela de pressão quase provoca incêndio em prédio de Vila Velha

Uma panela de pressão esquecida no fogo assustou os moradores de um condomínio residencial do bairro Itaparica, em Vila Velha, na tarde desta terça-feira (1). A fumaça densa tomou conta do apartamento no terceiro andar do prédio. O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas, chegando ao local, a equipe constatou que não houve incêndio.
Ainda segundo os bombeiros, vizinhos do apartamento viram a fumaça saindo da residência e acionaram a corporação, pensando se tratar de um incêndio. O Corpo de Bombeiros informou que o proprietário da casa não estava no local e chegou até o edifício no mesmo momento em que a equipe de combate.
Ao abrir o imóvel, constataram que não havia chamas, apenas fumaça, sem nenhum foco de incêndio. Os bombeiros informaram também que não houve danos ao fogão ou a nenhum outro móvel. Ninguém ficou ferido.