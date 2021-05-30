Incêndio atinge área de vegetação do Exército em Vila Velha

O Corpo de Bombeiros foi acionado na manhã deste domingo (30) para combater um incêndio em vegetação que atingiu uma extensa área do Exército Brasileiro próxima ao aeroclube no bairro Riviera da Barra, em Vila Velha – em frente ao bairro Barra do Jucu.
Em seu perfil no Twitter, a corporação informou que a ocorrência do fogo na área de mata foi registrada às 9h43 e que equipes dos Bombeiros foram enviadas ao local para conter as chamas.
A Polícia Militar recebeu chamado para a ocorrência de incêndio em área de mata próxima ao Aeroclube e acionou os Bombeiros, que enviou ao local duas guarnições e o chefe de operações. Por volta das 14h, a corporação informou que o fogo havia sido controlado.