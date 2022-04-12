Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Por 15 dias

Surto de catapora suspende aulas em escola de Mimoso do Sul

Durante o período de suspensão das aulas presenciais, alunos vão estudar de forma remota. Dez casos foram confirmados e outros são investigados na unidade

Publicado em 12 de Abril de 2022 às 18:36

Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

12 abr 2022 às 18:36
Um surto de catapora na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) José Gonçalves Figueira, localizada no distrito de São José das Torres, em Mimoso do Sul, levou a unidade a ter as aulas suspensas por 15 dias a partir desta terça-feira (12). Segundo a prefeitura, 10 casos foram confirmados até o momento e outros estão sendo investigados.
Escola em Mimoso do Sul é fechada após surto de catapora
Segundo a prefeitura, 290 alunos estudam na Emeb José Gonçalves Figueira Crédito: Divulgação | Prefeitura de Mimoso do Sul
Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, 290 alunos estudam na Emeb José Gonçalves Figueira, que atende turmas da Educação Infantil ao Ensino Fundamental. O primeiro caso de catapora na instituição foi notificado na última sexta-feira (8) e, desde então, mais nove foram confirmados.
Devido ao surgimento dos casos, as aulas ficarão suspensas por 15 dias e, durante esse período, a escola atenderá os alunos no formato on-line. “A medida foi tomada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, partindo do pressuposto do direito à vida, prevenção e bloquear a disseminação do vírus”, comunicou a secretaria, por nota.
A Secretaria de Saúde de Mimoso do Sul informou ainda que os casos confirmados são entre estudantes de 4 a 15 anos. “No momento a confirmação é de 10 casos, porém ainda há casos sendo investigados”.

ALUNOS E PROFISSIONAIS DA ESCOLA SERÃO VACINADOS

Ministério da Saúde define a catapora ou varicela como doença infecciosa causada pelo vírus Varicela-Zóster, que aparece com maior frequência em crianças. Os sintomas mais característicos são lesões na pele acompanhadas de coceira.
Como prevenção à doença, a Secretaria Municipal de Saúde de Mimoso do Sul informou que a partir das 8h desta quarta-feira (13) vai vacinar contra a catapora alunos e funcionários  da Emeb José Gonçalves Figueira. A Ação será na quadra esportiva localizada ao lado da Emeb José Gonçalves Figueira.
“A Estratégia Saúde da Família (ESF) junto com a Vigilância em Saúde, está acompanhando a evolução dos casos já confirmados e de novos casos suspeitos”, disse a Secretaria Municipal de Saúde.

Veja Também

Vacina contra meningite C disponível para jovens não imunizados no ES

O QUE PODE TER ACONTECIDO

Segundo o secretário Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, Eliedson Morini, há uma hipótese de como o surto deve ter acontecido. “Acredito que uma criança ou adulto teve contato com alguém em outro distrito, e trouxe a doença para São José das Torres. Pode ter sido em uma viagem”, pronunciou.
Para auxiliar no combate ao vírus, está sendo feito na escola uma desinfecção. “A desinfecção é uma bomba. Faz uma mistura com hipoclorito de sódio e passa no local para matar os vírus”, explicou Morini. Em seguida, o local vai ser higienizado pelos trabalhadores da área de limpeza.
Até o momento, de acordo com o secretário da Saúde, nenhum outro distrito apresentou casos confirmados de catapora.

Veja Também

Carreta tomba em acidente na BR 101 em Mimoso do Sul

Câmera flagra grave acidente entre moto e caminhão em Mimoso do Sul

Idoso preso por estupro seduzia vítimas com presentes em Mimoso do Sul

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mimoso do Sul ES Sul
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Luiz Felipe Azevedo, capixaba e ex-jogador da Seleção Brasileira de basquete
Parceiro olímpico, Luiz Felipe lembra da importância de Oscar para o basquete capixaba
Jogador de basquete Oscar Schmidt
Câncer no cérebro: veja quais são os sintomas da doença de Oscar Schmidt
Oscar Schmidt teve arritmia cardíaca
Arritmia cardíaca: entenda o que é a condição que afetou Oscar Schmidt

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados