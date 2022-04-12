Surto de catapora suspende aulas em escola de Mimoso do Sul

10 casos foram confirmados até o momento e outros estão sendo investigados. Um surto de catapora na Escola Municipal de Educação Básica (Emeb) José Gonçalves Figueira, localizada no distrito de São José das Torres, em Mimoso do Sul , levou a unidade a ter as aulas suspensas por 15 dias a partir desta terça-feira (12). Segundo a prefeitura,foram confirmados até o momento e outros estão sendo investigados.

Segundo a prefeitura, 290 alunos estudam na Emeb José Gonçalves Figueira Crédito: Divulgação | Prefeitura de Mimoso do Sul

Segundo informações da Secretaria Municipal de Educação, 290 alunos estudam na Emeb José Gonçalves Figueira, que atende turmas da Educação Infantil ao Ensino Fundamental. O primeiro caso de catapora na instituição foi notificado na última sexta-feira (8) e, desde então, mais nove foram confirmados.

Devido ao surgimento dos casos, as aulas ficarão suspensas por 15 dias e, durante esse período, a escola atenderá os alunos no formato on-line. “A medida foi tomada em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde, partindo do pressuposto do direito à vida, prevenção e bloquear a disseminação do vírus”, comunicou a secretaria, por nota.

A Secretaria de Saúde de Mimoso do Sul informou ainda que os casos confirmados são entre estudantes de 4 a 15 anos. “No momento a confirmação é de 10 casos, porém ainda há casos sendo investigados”.

ALUNOS E PROFISSIONAIS DA ESCOLA SERÃO VACINADOS

Ministério da Saúde define a catapora ou varicela como doença infecciosa causada pelo vírus Varicela-Zóster, que aparece com maior frequência em crianças. Os sintomas mais característicos são lesões na pele acompanhadas de coceira.

Como prevenção à doença, a Secretaria Municipal de Saúde de Mimoso do Sul informou que a partir das 8h desta quarta-feira (13) vai vacinar contra a catapora alunos e funcionários da Emeb José Gonçalves Figueira. A Ação será na quadra esportiva localizada ao lado da Emeb José Gonçalves Figueira.

“A Estratégia Saúde da Família (ESF) junto com a Vigilância em Saúde, está acompanhando a evolução dos casos já confirmados e de novos casos suspeitos”, disse a Secretaria Municipal de Saúde.

O QUE PODE TER ACONTECIDO

Segundo o secretário Municipal de Saúde de Mimoso do Sul, Eliedson Morini, há uma hipótese de como o surto deve ter acontecido. “Acredito que uma criança ou adulto teve contato com alguém em outro distrito, e trouxe a doença para São José das Torres. Pode ter sido em uma viagem”, pronunciou.

Para auxiliar no combate ao vírus, está sendo feito na escola uma desinfecção. “A desinfecção é uma bomba. Faz uma mistura com hipoclorito de sódio e passa no local para matar os vírus”, explicou Morini. Em seguida, o local vai ser higienizado pelos trabalhadores da área de limpeza.