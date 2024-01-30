Sisu 2024: resultados da seleção são divulgados nesta terça (30)

A edição terá uma única etapa de inscrição às vagas ofertadas pelas instituições participantes para todo o ano. Serão oferecidas vagas de cursos com início previsto das aulas para o primeiro e o segundo semestre de 2024.

Para se inscrever, foi necessário que o estudante tivesse participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 e tivesse obtido nota acima de zero na prova de redação, além de não ter participado do Enem 2023 na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e participa do exame para fins de autoavaliação).