Sisu 2024: resultados da seleção são divulgados nesta terça (30)

O resultado do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024, principal porta de entrada para as universidades públicas do país, será liberado nesta terça-feira (30), a partir das 9 horas. As inscrições no processo seletivo foram encerradas no dia 25.
Neste ano, são disponibilizadas mais de 264,2 mil vagas, distribuídas em 127 instituições federais de ensino superior brasileiras, sendo quase 7 mil no Espírito Santo, onde cursos como Engenharia da Computação, Medicina e Ciência da Computação tiveram as notas de corte mais altas ao longo da semana de inscrições.
A edição terá uma única etapa de inscrição às vagas ofertadas pelas instituições participantes para todo o ano. Serão oferecidas vagas de cursos com início previsto das aulas para o primeiro e o segundo semestre de 2024.
Neste ano, serão disponibilizadas 5.026 chances na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e 1.907 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), distribuídas nos diferentes campi, segundo dados preliminares do Ministério da Educação (MEC).
Para se inscrever, foi necessário que o estudante tivesse participado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 e tivesse obtido nota acima de zero na prova de redação, além de não ter participado do Enem 2023 na condição de treineiro (candidato que não concluiu o ensino médio e participa do exame para fins de autoavaliação).