Sisu 2024: A Gazeta transmite última live para tirar dúvidas

A série de lives Plantão Sisu, da Gama Pré-vestibular e transmitidas por A Gazeta, chega ao último episódio nessa quinta-feira (25), às 9h. O conteúdo é voltado para candidatos inscritos no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) e analisa as tendências, as notas de cortes e concorrência dos cursos. Além das lives, a Gama publica um relatório com as notas de corte parciais das universidades federais. Assista à última live no vídeo acima.
- VEJA AQUI TODAS AS LIVES
- Plantão Sisu #1: A Gazeta transmite live da Gama para ajudar candidatos
- Plantão Sisu #2: A Gazeta e Gama ajudam candidatos com o processo seletivo
- Plantão Sisu #3: Acompanhe o processo seletivo em live de A Gazeta e Gama
- Plantão Sisu #4: Veja a última live com tendências para o processo seletivo
“O que a gente faz é ajudar os alunos das decisões, explicando para ele a tendência, como se comporta o Sisu. É um sistema complexo, funciona como um leilão porque os alunos vão se inscrevendo e as notas de corte vão oscilando. Mas o que vale mesmo é o fechamento no último dia. Nos dias anteriores, só servem para especular e entender as tendências para os próximos dias”, explica o professor e diretor de comunicação da Gama, Paulo Victor Scherrer.
7 mil vagas no ES pelo Sisu
No Espírito Santo, por exemplo, serão oferecidas quase 7 mil vagas neste ano, por meio do Sisu, segundo dados preliminares do Ministério da Educação (MEC), sendo 5.026 chances na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e 1.907 no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes). No país, serão ofertadas 264,2 mil vagas, distribuídas em 127 universidades.
O prazo para inscrições no Sisu 2024 vai de 22 a 25 de janeiro. A inscrição é gratuita, e todos os estudantes que participaram do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2023 podem realizá-la, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.