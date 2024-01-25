Sisu 2024: A Gazeta transmite última live para tirar dúvidas

“O que a gente faz é ajudar os alunos das decisões, explicando para ele a tendência, como se comporta o Sisu. É um sistema complexo, funciona como um leilão porque os alunos vão se inscrevendo e as notas de corte vão oscilando. Mas o que vale mesmo é o fechamento no último dia. Nos dias anteriores, só servem para especular e entender as tendências para os próximos dias”, explica o professor e diretor de comunicação da Gama, Paulo Victor Scherrer.