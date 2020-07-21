Movimentação em shopping de Vitória Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Shopping no ES - praças de alimentação podem funcionar até as 18h

Enquanto as lojas dos shoppings podem funcionar de 12h às 20h, de segunda a sexta-feira, os estabelecimentos de alimentação podem operar de 12h às 18h, seguindo as mesmas regras de outros restaurantes.

As praças de alimentação já podiam funcionar até às 18h desde o dia 13 de julho, quando o governo do Estado aumentou o horário dos restaurantes, mas a mudança no horário das lojas gerou dúvida entre os representantes das lojas de alimentação (se podem abrir até 20h ou até 18h), o que foi esclarecido por uma portaria da Secretaria de Estado da Saúde.

A norma foi publicada no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (21). Desde a última segunda-feira, as lojas dos shoppings, que foram reabertos em junho, tiveram seu funcionamento ampliado no Espírito Santo. Ainda está proibido o funcionamento das salas de cinema e a entrada de clientes segue limitada a uma pessoa para cada 22m² de área do shopping.

Vitória e Já o comércio de rua tem um horário diferente. Nas cidades do grupo de risco moderado para o coronavírus, como Vila Velha Serra , o comércio de rua está liberado para funcionar durante a semana, das 10h às 16, sem o rodízio por segmentos.

Segundo o último mapa de risco divulgado pelo governo no sábado (18), 14 cidades continuam em risco alto, 45 em risco moderado (incluindo as da Grande Vitória, menos Cariacica ) e 19 em risco baixo.