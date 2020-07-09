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Reabertura

Fluxo em lojas físicas sobe 194% em junho; em shoppings, alta de 126%

Os dados foram divulgados pelo Índice de Performance do Varejo (IPV) em conjunto com a  plataforma de gestão de varejo

Publicado em 09 de Julho de 2020 às 15:06

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

09 jul 2020 às 15:06
Serra - ES - Serra - ES - Serra - ES - Algumas lojas abriram nesta sexta na Avenida Central em Laranjeiras mesmo após determinações do governos para conter o avanço do coronavírus.
As lojas físicas do Norte tiveram o maior aumento de fluxo, com 322,86%, seguidas por Sudeste, com 248,72% Crédito: Vitor jubini
No comparativo de junho com maio deste ano, houve aumento de 194% na movimentação das lojas físicas e de 126% nos shopping centers de todo o País. No comparativo com junho do ano anterior, porém, o fluxo caiu 75,94% nos shopping centers e 70,94% nas lojas físicas.
Os dados são do Índice de Performance do Varejo (IPV), realizado em conjunto pela FX Retail Analytics, pela F360º, plataforma de gestão de varejo para franquias, pequenos e médios varejistas, em parceria com a Sociedade Brasileira de Varejo e Consumo (SBVC).
Na análise regional, comparando os resultados de maio com abril deste ano, as lojas físicas do Norte tiveram o maior aumento de fluxo, com 322,86%, seguidas por Sudeste, com 248,72%, e Nordeste, 174,57%. As regiões Sul e Centro-Oeste, que tiveram o maior índice no mês passado, também registraram aumentos, de 23,78% e 71,8%, respectivamente.
Entre os shopping centers, o melhor desempenho de fluxo de pessoas foi da região Nordeste, com alta de 536,14%. Os centros do Sudeste cresceram 385,78% e os do Norte, 130,63%. A região Sul, que já havia flexibilizado o comércio no mês anterior, cresceu 30,32%. Os centros de compras da região Centro-Oeste não entraram no levantamento.

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