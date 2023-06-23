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Em Barra de São Francisco

Sesa investiga morte de criança por dengue hemorrágica no ES

Médica apontou a doença como a causa da morte, mas ainda não houve confirmação da Sesa. Município teve um grande aumento de casos da doença
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 jun 2023 às 19:47

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 19:47

Criança tinha o diagnóstico de dengue quando deu entrada no hospital
Criança tinha o diagnóstico de dengue quando deu entrada no hospital Crédito: Reprodução/Redes Sociais
Secretaria de Estado da Saúde (Sesa) investiga a morte de uma criança, de 6 anos, por dengue hemorrágica em Barra de São Francisco, no Noroeste do Espírito Santo. Arthur Ribeiro morreu na última terça-feira (21) e a doença foi apontada como a causa do óbito do menino, segundo o atestado médico.
De acordo com o secretário de Saúde do município, Elcimar de Souza Alves, Arthur tinha o diagnóstico de dengue quando foi atendido pela unidade de saúde. Ele precisou ser encaminhado para o Hospital Estadual Dr. Alceu Melgaço Filho, por conta do quadro clínico.
“Ele deu entrada na unidade de saúde do bairro Campo Novo. Foi atendido pelo médico. Ele já tinha resultado de dengue. O menino passou por consulta médica e hidratação e depois foi encaminhado para o Hospital Alceu Melgaço Filho, onde acabou não resistindo e veio a óbito com o atestado de dengue hemorrágica”, disse.

Aumento de casos

O número de casos de dengue em 2023 é alarmante, quando comparado com o ano passado, de acordo com os dados do município. De janeiro a junho de 2022, Barra de São Francisco teve 26 notificações e apenas quatro casos positivos de dengue. Agora, neste ano, são mais de 2200 notificações e 1209 casos confirmados da doença, até o momento.
Apesar disso, a média de casos por mês está diminuindo. Até maio eram 200 por mês e em junho caiu para 66 registros. A Secretaria de Saúde de Barra de São Francisco informou que intensificou o trabalho de combate à doença, com ações nas ruas.
*Com informações de Thaynara Lebarchi, da TV Gazeta Noroeste

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