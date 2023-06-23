Ciclista morre atropelado por carro em São Roque do Canaã

Um ciclista morreu atropelado por um carro na rodovia Armando Martinelli, na região de São Bento, em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (22). De acordo com a Polícia Militar, a vítima caiu no meio da pista e teve a morte confirmada após dar entrada no Pronto Atendimento do município.
Segundo a PM, uma testemunha relatou que o ciclista entrou na frente do carro e, ao tentar atravessar a pista, bateu de frente no automóvel. O veículo ficou com a frente amassada. O motorista informou aos militares que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O condutor do carro fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Colatina.
A Polícia Civil disse, por meio de nota, que o motorista foi ouvido e liberado, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, porque havia permanecido no local do acidente e não havia sinais de cometimento de crime que justificasse a prisão em flagrante. O caso vai seguir sob investigação.
O corpo do ciclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.