Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Morreu no PA

Ciclista morre atropelado por carro em São Roque do Canaã

Segundo testemunha, a vítima teria entrado na frente do veículo quando ocorreu o acidente. Motorista foi encaminhado para a delegacia, onde foi ouvido e liberado
Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

23 jun 2023 às 18:16

Publicado em 23 de Junho de 2023 às 18:16

São Roque do Canaã
Acidente aconteceu na rodovia que liga a localidade São Bento ao Centro de São Roque do Canaã Crédito: Divulgação
Um ciclista morreu atropelado por um carro na rodovia Armando Martinelli, na região de São Bento, em São Roque do Canaã, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde de quinta-feira (22). De acordo com a Polícia Militar, a vítima caiu no meio da pista e teve a morte confirmada após dar entrada no Pronto Atendimento do município.
Segundo a PM, uma testemunha relatou que o ciclista entrou na frente do carro e, ao tentar atravessar a pista, bateu de frente no automóvel. O veículo ficou com a frente amassada. O motorista informou aos militares que acionou o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O condutor do carro fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica. Ele foi conduzido para a Delegacia Regional de Colatina.
Polícia Civil disse, por meio de nota, que o motorista foi ouvido e liberado, conforme o Código de Trânsito Brasileiro, porque havia permanecido no local do acidente e não havia sinais de cometimento de crime que justificasse a prisão em flagrante. O caso vai seguir sob investigação.
O corpo do ciclista foi encaminhado para o Serviço Médico Legal (SML) de Colatina, para ser necropsiado e, posteriormente, liberado para os familiares.

Veja Também

Primos suspeitos de chefiar grupo que roubava veículos são presos no ES

Produtor tem prejuízo de R$ 2,5 mil com furto de café em Muqui

Perseguição pelas ruas de Vitória chama a atenção; motorista foi preso

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Polícia Civil São Roque do Canaã
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Amado Batista e BYD entram na 'lista suja do trabalho escravo' de ministério
Imagem de destaque
Estreias da semana no cinema: 5 filmes que você precisa ver 
Imagem de destaque
Caminhão pega fogo na BR 101 em Iconha e interdita pista

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados