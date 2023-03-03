Serra terá mutirão para tirar carteira de identidade; saiba como participar

O município da Serra vai receber um mutirão para a retirada da primeira via da carteira de identidade neste sábado (4). A ação será realizada pela prefeitura da cidade e vai funcionar das 9h às 16h, na Rua Germano Nauman, no Bairro Serramar, localizado na Grande Nova Almeida.
O atendimento será feito a partir da distribuição de 100 senhas e será finalizado após o preenchimento de todas as vagas.
Os interessados devem comparecer no local com os seguintes documentos:
- Certidão de nascimento, casamento ou divórcio - documento original ou autenticado em cartório;
- Comprovante de residência de Serramar e região;
- Uma foto 3x4 atual - não é permitida foto com roupa branca e óculos.
Com informações do g1 ES.