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Neste sábado (4)

Serra terá mutirão para tirar carteira de identidade; saiba como participar

Ação vai funcionar das 9h às 16h, na Grande Nova Almeida; serão distribuídas 100 senhas e o atendimento será finalizado após o preenchimento de todas as vagas

Publicado em 03 de Março de 2023 às 16:29

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

03 mar 2023 às 16:29
Modelo de Carteira de Identidade: dificuldade para se conseguir o documento no ES
Serra terá mutirão para retirar a primeira via da carteira de identidade neste sábado (4) Crédito: Divulgação
O município da Serra vai receber um mutirão para a retirada da primeira via da carteira de identidade neste sábado (4). A ação será realizada pela prefeitura da cidade e vai funcionar das 9h às 16h, na Rua Germano Nauman, no Bairro Serramar, localizado na Grande Nova Almeida.
O atendimento será feito a partir da distribuição de 100 senhas e será finalizado após o preenchimento de todas as vagas. 
Os interessados devem comparecer no local com os seguintes documentos:
  • Certidão de nascimento, casamento ou divórcio - documento original ou autenticado em cartório;
  • Comprovante de residência de Serramar e região;
  • Uma foto 3x4 atual - não é permitida foto com roupa branca e óculos.
Com informações do g1 ES.

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