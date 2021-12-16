Serra oferta vacina contra gripe em shoppings e postos de saúde

A Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está ofertando vacina contra a gripe (Influenza), sem necessidade de agendamento, em dois shoppings do município e nas unidades de saúde.
A administração municipal reforça a importância de se vacinar contra a Influenza e destaca que, para receber o imunizante, é preciso se dirigir a um dos locais de vacinação, portando documento com foto e CPF ou cartão do SUS.
VEJA ONDE SE VACINAR CONTRA A GRIPE NA SERRA:
SHOPPING LARANJEIRAS
- Onde: Térreo do shopping, que fica no bairro Laranjeiras
- Quando: Até a próxima quinta-feira (23), em dias de semana, a vacinação acontece das 9h às 16h; no sábado (18), das 9h às 17h
SHOPPING MONTSERRAT
- Onde: no L3 do shopping, que fica no bairro Colina de Laranjeiras
- Quando: Até a próxima quinta-feira (23), em dias de semana, a imunização será das 9h às 17h; no sábado (18), das 10h às 17h
ARENA JACARAÍPE
- Onde: Complexo Cultural e Esportivo Arena Jacaraípe fica na avenida Abdo Saad,em Jacaraípe, na Serra
- Quando: Neste sábado (18) e domingo (19), das 9h às 16h, a Vacinação em Família vai imunizar a população contra a Covid-19 e também contra a Influenza
UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE
- Boa Vista
- Feu Rosa
- Jacaraípe
- Novo Horizonte
- Serra Dourada
- Serra Sede
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE
- André Carloni
- Barcelona
- Barro Branco
- Bairro de Fátima
- Carapina Grande
- Carapebus
- Campinho da Serra
- Central Carapina
- Cidade Continental
- Chácara Parreiral
- Eldorado
- Jardim Carapina
- Jardim Tropical
- José de Anchieta
- Laranjeiras Velha
- Manguinhos
- Manoel Plaza
- Nova Almeida
- Nova Carapina I
- Nova Carapina II
- Oceania
- Parque Residencial Laranjeiras
- Pitanga
- Planalto Serrano A
- Planalto Serrano B
- Porto Canoa
- Putiri
- São Diogo
- São Marcos
- Taquara I
- Taquara II
- Vila Nova de Colares
- Vista da Serra