Confira os locais

Serra oferta vacina contra gripe em shoppings e postos de saúde

Além das unidades de saúde, vacinação ocorre nos shoppings até a próxima quinta-feira (23). Também há uma ação de imunização neste fim de semana, na Arena Jacaraípe
Redação de A Gazeta

16 dez 2021 às 20:07

Publicado em 16 de Dezembro de 2021 às 20:07

Prefeitura da Serra, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, está ofertando vacina contra a gripe (Influenza), sem necessidade de agendamento, em dois shoppings do município e nas unidades de saúde.
Vacina contra gripe distribuída pelo Ministério da Saúde
Vacina contra gripe: além das unidades de saúde, vacina contra gripe é ofertada em shoppings na Serra Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil
A administração municipal reforça a importância de se vacinar contra a Influenza e destaca que, para receber o imunizante, é preciso se dirigir a um dos locais de vacinação, portando documento com foto e CPF ou cartão do SUS. 

VEJA ONDE SE VACINAR CONTRA A GRIPE NA SERRA:

SHOPPING LARANJEIRAS
  • Onde: Térreo do shopping, que fica no bairro Laranjeiras 
  • Quando: Até a próxima quinta-feira (23), em dias de semana, a vacinação acontece das 9h às 16h; no sábado (18), das 9h às 17h
SHOPPING MONTSERRAT 
  • Onde: no L3 do shopping, que fica no bairro Colina de Laranjeiras 
  • Quando: Até a próxima quinta-feira (23), em dias de semana, a imunização será das 9h às 17h; no sábado (18), das 10h às 17h
ARENA JACARAÍPE
  • Onde: Complexo Cultural e Esportivo Arena Jacaraípe fica na avenida Abdo Saad,em Jacaraípe, na Serra 
  • Quando: Neste sábado (18) e domingo (19), das 9h às 16h, a Vacinação em Família vai imunizar a população contra a Covid-19 e também contra a Influenza
UNIDADES REGIONAIS DE SAÚDE 
  • Boa Vista 
  • Feu Rosa 
  • Jacaraípe 
  • Novo Horizonte 
  • Serra Dourada 
  • Serra Sede
UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE 
  • André Carloni 
  • Barcelona 
  • Barro Branco 
  • Bairro de Fátima 
  • Carapina Grande 
  • Carapebus 
  • Campinho da Serra 
  • Central Carapina 
  • Cidade Continental 
  • Chácara Parreiral 
  • Eldorado 
  • Jardim Carapina 
  • Jardim Tropical 
  • José de Anchieta 
  • Laranjeiras Velha 
  • Manguinhos 
  • Manoel Plaza 
  • Nova Almeida 
  • Nova Carapina I 
  • Nova Carapina II 
  • Oceania 
  • Parque Residencial Laranjeiras 
  • Pitanga 
  • Planalto Serrano A 
  • Planalto Serrano B 
  • Porto Canoa 
  • Putiri 
  • São Diogo 
  • São Marcos 
  • Taquara I 
  • Taquara II 
  • Vila Nova de Colares 
  • Vista da Serra

