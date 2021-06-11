Serra ganha parque com áreas de lazer, esportes e para cães em Bicanga

O local, que será inaugurado na manhã deste sábado (12), apresenta equipamentos de lazer e esportes como quadras de futebol, poliesportiva e de areia, espaços para musculação e ginástica funcional, parque infantil, pista de skate, área de eventos, pista de caminhada, ciclovia e espaço para cães, além de estacionamento. O espaço faz parte de uma Área de Proteção Ambiental (APA) e oferece também um mirante com vista para a área de preservação