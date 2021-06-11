Serra ganha parque com áreas de lazer, esportes e para cães em Bicanga

Os moradores e frequentadores do município da Serra vão ganhar um novo parque com área para lazer, esportes e preservação ambiental. O espaço, batizado de Parque Caminho do Mar, está localizado na região do bairro Bicanga e conta com mais de 30 mil metros quadrados. A área foi doada pela mineradora Vale será administrada pela Prefeitura da Serra.
O local, que será inaugurado na manhã deste sábado (12), apresenta equipamentos de lazer e esportes como quadras de futebol, poliesportiva e de areia, espaços para musculação e ginástica funcional, parque infantil, pista de skate, área de eventos, pista de caminhada, ciclovia e espaço para cães, além de estacionamento. O espaço faz parte de uma Área de Proteção Ambiental (APA) e oferece também um mirante com vista para a área de preservação
“O Parque Caminho do Mar é fruto da participação da comunidade. Uma votação popular com quase 10 mil votos escolheu o nome do parque, o que já demonstra o grande interesse por mais um espaço de lazer ao ar livre”, destacou o gerente de Relações Institucionais da Vale, José Lúcio Soares. Ele ainda acrescenta que o projeto reforça o compromisso da empresa com a região.
O prefeito da Serra, Sergio Vidigal, também destacou a parceria da empresa com as ações do município e a importância do novo espaço. “Esse equipamento vai ser de fundamental importância tanto para a região, que tem muita deficiência de área de lazer, quanto para as atividades do município como um todo, já que o espaço será utilizado para fortalecer e incrementar as atividades com nossos alunos na área esportiva e na área de atividades musicais”, finaliza.
O espaço funcionará diariamente das 6h às 21h. Durante a presença no local, diante da pandemia do novo coronavírus, será obrigatório manter o distanciamento social e usar máscara durante todo o período de permanência no parque, assim como álcool gel. No parque há pias e sabonete para higienização das mãos nos banheiros e vestiários.
SERVIÇO
- Parque Caminho do Mar, em Bicanga, na Serra
- Aberto a partir de sábado (12)
- Funcionamento: todos os dias da semana, das 6h às 21h.
- Endereço: Avenida Meridional, 2129
- Entrada gratuita