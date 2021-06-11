Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
"Caminho do Mar"

Serra ganha parque com áreas de lazer, esportes e para cães em Bicanga

O espaço, batizado de Parque Caminho do Mar, tem mais de 30 mil metros quadrados. A área foi doada pela mineradora Vale e será administrada pela Prefeitura da Serra
Maria Clara Leitão

Maria Clara Leitão

Publicado em 

11 jun 2021 às 17:59

Publicado em 11 de Junho de 2021 às 17:59

Área do Parque Caminho do Mar, em Bicanga
O espaço, batizado de Parque Caminho do Mar, conta com mais de 30 mil metros quadrados. Crédito: Divulgação/ Vale
Os moradores e frequentadores do município da Serra vão ganhar um novo parque com área para lazer, esportes e preservação ambiental. O espaço, batizado de Parque Caminho do Mar, está localizado na região do bairro Bicanga e conta com mais de 30 mil metros quadrados. A área foi doada pela mineradora Vale será administrada pela Prefeitura da Serra.
O local, que será inaugurado na manhã deste sábado (12), apresenta equipamentos de lazer e esportes como quadras de futebol, poliesportiva e de areia, espaços para musculação e ginástica funcional, parque infantil, pista de skate, área de eventos, pista de caminhada, ciclovia e espaço para cães, além de estacionamento. O espaço faz parte de uma Área de Proteção Ambiental (APA) e oferece também um mirante com vista para a área de preservação
“O Parque Caminho do Mar é fruto da participação da comunidade. Uma votação popular com quase 10 mil votos escolheu o nome do parque, o que já demonstra o grande interesse por mais um espaço de lazer ao ar livre”, destacou o gerente de Relações Institucionais da Vale, José Lúcio Soares. Ele ainda acrescenta que o projeto reforça o compromisso da empresa com a região. 
Parquinho do novo espaço na Serra
O parque Caminho do Mar funcionará todos os dias, das 6h às 21h. Crédito: Divulgação/Vale
prefeito da Serra, Sergio Vidigal, também destacou a parceria da empresa com as ações do município e a importância do novo espaço. “Esse equipamento vai ser de fundamental importância tanto para a região, que tem muita deficiência de área de lazer, quanto para as atividades do município como um todo, já que o espaço será utilizado para fortalecer e incrementar as atividades com nossos alunos na área esportiva e na área de atividades musicais”, finaliza. 
O espaço funcionará diariamente das 6h às 21h. Durante a presença no local, diante da pandemia do novo coronavírus, será obrigatório manter o distanciamento social e usar máscara durante todo o período de permanência no parque, assim como álcool gel. No parque há pias e sabonete para higienização das mãos nos banheiros e vestiários.

SERVIÇO 

  • Parque Caminho do Mar, em Bicanga, na Serra 
  • Aberto a partir de sábado (12)
  • Funcionamento: todos os dias da semana, das 6h às 21h.
  • Endereço: Avenida Meridional, 2129
  • Entrada gratuita

Veja Também

Serra: Parque da Cidade é reaberto após quase três meses fechado

Com restrições, Vila Velha reabre os parques da cidade

Vitória inaugura três mirantes no Parque da Fonte Grande

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Serra Vale SA Prefeitura da Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Delegado conclui pela 2ª vez que não houve interferência de Bolsonaro na PF
Imagem de destaque
Motociclista com sinais de embriaguez e sem CNH atropela criança em Marilândia
Imagem de destaque
Batida entre motos deixa um morto e dois feridos em Colatina

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados