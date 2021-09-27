Serra abre nesta segunda (27) mais de 6,8 mil vagas para vacinação

Os imunizantes serão destinados à população com 12 anos ou mais, pessoas com 18 anos ou mais, pessoas que precisam tomar a segunda dose, grávidas ou puérperas (indicado ir a uma unidade de saúde para buscar orientações sobre local de aplicação), dose de reforço para idosos com 60 anos ou mais (respeitar o espaçamento de cinco meses) e pessoas com alto grau de imunossupressão.