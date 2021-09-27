Serra abre nesta segunda (27) mais de 6,8 mil vagas para vacinação

A Prefeitura da Serra disponibiliza, a partir das 18h desta segunda-feira (27), novo agendamento para imunização contra o vírus da Covid-19. Ao todo, serão oferecidas 6.820 doses.
Os imunizantes serão destinados à população com 12 anos ou mais, pessoas com 18 anos ou mais, pessoas que precisam tomar a segunda dose, grávidas ou puérperas (indicado ir a uma unidade de saúde para buscar orientações sobre local de aplicação), dose de reforço para idosos com 60 anos ou mais (respeitar o espaçamento de cinco meses) e pessoas com alto grau de imunossupressão.
IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS
- Aqueles que tomaram a segunda dose em 29 de abril, podem agendar a próxima aplicação a partir de 29 de setembro;
- Aqueles que receberam a segunda dose em 30 de abril, podem realizar o agendamento a partir de 30 de setembro;
- Pessoas que tomaram a segunda dose no dia 1º de maio, podem agendar a nova vacinação a partir do dia 1º de outubro.
ALTO GRAU DE IMUNOSSUPRESSÃO
- Pessoas que tomaram a segunda dose no dia 1º de setembro, podem marcar a próxima aplicação da vacina a partir de 29 de setembro;
- Aqueles que receberam a segunda dose em 2 de setembro, podem agendar a nova vacinação a partir de 30 de setembro;
- Aqueles que tomaram a segunda dose em 3 de setembro, podem marcar a próxima vacinação a partir do dia 1º de outubro.
SEGUNDA DOSE
PFIZER
- Pessoas que receberam a primeira dose até 4 de agosto, podem marcar a segunda dose em 29 de setembro;
- Aqueles que receberam a primeira dose até 5 de agosto, podem receber a segunda dose em 30 de setembro;
- Pessoas que tomaram a primeira dose até 6 de agosto, podem marcar a segunda aplicação no dia 1º de outubro.
ASTRAZENECA
- Aqueles que tomaram a primeira dose até 21 de julho, podem vacinar com a segunda dose em 29 de setembro;
- Aqueles que receberam a primeira dose até 22 de julho, podem marcar a segunda aplicação em 30 de setembro;
- Pessoas que tomaram a primeira dose até 23 de julho, podem agendar a segunda dose no dia 1º de outubro.
CORONAVAC
- Aqueles que receberam a primeira dose até o dia 1º de setembro, podem vacinar com a segunda dose em 29 de setembro;
- Pessoas que tomaram a primeira dose até 2 de setembro, podem receber a segunda dose em 30 de setembro;
- Pessoas que tomaram a primeira dose até 3 de setembro, podem marcar a segunda aplicação no dia 1º de outubro.
Para realizar o agendamento da vacina, para qualquer público-alvo, basta acessar o site da prefeitura. A aplicação dos imunizantes acontece nesta quarta (29), quinta (30) e sexta-feira (01/10), nas unidades de saúde do município.