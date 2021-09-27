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Covid-19

Serra abre nesta segunda (27) mais de 6,8 mil vagas para vacinação

A distribuição das vacinas vai desde o público de 12 anos ou mais a idosos com 60 anos ou mais. Confira a divisão das datas
Vitor Gregório

Vitor Gregório

Publicado em 

27 set 2021 às 08:40

Publicado em 27 de Setembro de 2021 às 08:40

Vacina Astrazeneca
Processo de imunização contra o coronavírus Crédito: Carlos Alberto Silva
Prefeitura da Serra disponibiliza, a partir das 18h desta segunda-feira (27), novo agendamento para imunização contra o vírus da Covid-19. Ao todo, serão oferecidas 6.820 doses. 
Os imunizantes serão destinados à população com 12 anos ou mais, pessoas com 18 anos ou mais, pessoas que precisam tomar a segunda dose, grávidas ou puérperas (indicado ir a uma unidade de saúde para buscar orientações sobre local de aplicação), dose de reforço para idosos com 60 anos ou mais (respeitar o espaçamento de cinco meses) e pessoas com alto grau de imunossupressão.

IDOSOS COM 60 ANOS OU MAIS

  • Aqueles que tomaram a segunda dose em 29 de abril, podem agendar a próxima aplicação a partir de 29 de setembro;
  • Aqueles que receberam a segunda dose em 30 de abril, podem realizar o agendamento a partir de 30 de setembro;
  • Pessoas que tomaram a segunda dose no dia 1º de maio, podem agendar a nova vacinação a partir do dia 1º de outubro.

ALTO GRAU DE IMUNOSSUPRESSÃO

  • Pessoas que tomaram a segunda dose no dia 1º de setembro, podem marcar a próxima aplicação da vacina a partir de 29 de setembro;
  • Aqueles que receberam a segunda dose em 2 de setembro, podem agendar a nova vacinação a partir de 30 de setembro;
  • Aqueles que tomaram a segunda dose em 3 de setembro, podem marcar a próxima vacinação a partir do dia 1º de outubro.

SEGUNDA DOSE

PFIZER

  • Pessoas que receberam a primeira dose até 4 de agosto, podem marcar a segunda dose em 29 de setembro;
  • Aqueles que receberam a primeira dose até 5 de agosto, podem receber a segunda dose em 30 de setembro;
  • Pessoas que tomaram a primeira dose até 6 de agosto, podem marcar a segunda aplicação no dia 1º de outubro.

ASTRAZENECA

  • Aqueles que tomaram a primeira dose até 21 de julho, podem vacinar com a segunda dose em 29 de setembro;
  • Aqueles que receberam a primeira dose até 22 de julho, podem marcar a segunda aplicação em 30 de setembro;
  • Pessoas que tomaram a primeira dose até 23 de julho, podem agendar a segunda dose no dia 1º de outubro.

CORONAVAC

  • Aqueles que receberam a primeira dose até o dia 1º de setembro, podem vacinar com a segunda dose em 29 de setembro;
  • Pessoas que tomaram a primeira dose até 2 de setembro, podem receber a segunda dose em 30 de setembro;
  • Pessoas que tomaram a primeira dose até 3 de setembro, podem marcar a segunda aplicação no dia 1º de outubro.
Para realizar o agendamento da vacina, para qualquer público-alvo, basta acessar o site da prefeitura. A aplicação dos imunizantes acontece nesta quarta (29), quinta (30) e sexta-feira (01/10), nas unidades de saúde do município.

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