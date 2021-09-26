Bolsonaro tem resultado negativo em teste de Covid e deve sair do isolamento

Jair Bolsonaro ao lado de Michelle em Nova York Crédito: Alan Santos/PR

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu neste domingo (26) resultado negativo de exame para Covid-19 e deve deixar o isolamento.

O resultado do exame foi confirmado por um auxiliar do presidente. O Planalto ainda não se manifestou.

Bolsonaro não tem agenda oficial neste domingo. O resultado do exame libera Bolsonaro para participar de uma série de eventos durante esta semana para celebrar os mil dias de sua gestão.

governo federal planeja enviar ministros para eventos em todas as regiões do Brasil. A ideia é tentar reverter a queda de popularidade do presidente.

Queiroga recebeu exame confirmando a Covid na terça-feira (21). Ele acompanhou a comitiva de Bolsonaro em Nova York para participar da Assembleia-Geral da ONU.

O ministro da Saúde continua em quarentena nos Estados Unidos. Bolsonaro desembarcou no Brasil na terça-feira (22). Estava isolado desde a volta.

Todo o grupo que esteve nos Estados Unidos foi colocado em isolamento, por recomendação da Anvisa.

A agência recomendou que Bolsonaro fizesse exame cerca de cinco dias após o último contato com Queiroga. Com resultado negativo, Bolsonaro poderia deixar o isolamento.

A mesma orientação foi dada a todos os membros da comitiva.

Além de Queiroga e Eduardo, um funcionário do cerimonial do Planalto que esteve nos Estados Unidos para preparar a viagem do presidente também se infectou.