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Em quarentena

Bolsonaro tem resultado negativo em teste de Covid e deve sair do isolamento

Presidente estava em quarentena desde terça por orientação da Anvisa após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ter confirmado infecção

Publicado em 26 de Setembro de 2021 às 11:00

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

26 set 2021 às 11:00
Jair Bolsonaro ao lado de Michelle em Nova York
Jair Bolsonaro ao lado de Michelle em Nova York Crédito: Alan Santos/PR
O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) recebeu neste domingo (26) resultado negativo de exame para Covid-19 e deve deixar o isolamento.
Ele estava em quarentena desde terça-feira, por orientação da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), após o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ter confirmado infecção.
O resultado do exame foi confirmado por um auxiliar do presidente. O Planalto ainda não se manifestou.
Bolsonaro não tem agenda oficial neste domingo. O resultado do exame libera Bolsonaro para participar de uma série de eventos durante esta semana para celebrar os mil dias de sua gestão.

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O governo federal planeja enviar ministros para eventos em todas as regiões do Brasil. A ideia é tentar reverter a queda de popularidade do presidente.
Queiroga recebeu exame confirmando a Covid na terça-feira (21). Ele acompanhou a comitiva de Bolsonaro em Nova York para participar da Assembleia-Geral da ONU.
O ministro da Saúde continua em quarentena nos Estados Unidos. Bolsonaro desembarcou no Brasil na terça-feira (22). Estava isolado desde a volta.
Todo o grupo que esteve nos Estados Unidos foi colocado em isolamento, por recomendação da Anvisa.
A agência recomendou que Bolsonaro fizesse exame cerca de cinco dias após o último contato com Queiroga. Com resultado negativo, Bolsonaro poderia deixar o isolamento.
A mesma orientação foi dada a todos os membros da comitiva.

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deputado Eduardo Bolsonaro (PSL-SP) recebeu diagnóstico da Covid na sexta-feira (24). Ele também acompanhou a comitiva do presidente em Nova York.
Além de Queiroga e Eduardo, um funcionário do cerimonial do Planalto que esteve nos Estados Unidos para preparar a viagem do presidente também se infectou.
Membros da comitiva de Bolsonaro não usaram máscaras e fizeram aglomerações em alguns momentos da viagem aos Estados Unidos, aumentando as chances de contaminação. Mesmo depois de saber da infecção de Queiroga, o presidente cumprimentou apoiadores.

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