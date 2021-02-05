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Entrevista

Secretário da Saúde atualiza cenário de enfrentamento à Covid-19 no ES

Em entrevista à CBN nesta sexta-feira (5), o secretário Nésio Fernandes disse que acredita que até o final de março deste ano todos os idosos com mais de 60 anos estarão recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo

Publicado em 

05 fev 2021 às 10:08

Publicado em 05 de Fevereiro de 2021 às 10:08

Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em pronunciamento nesta quarta-feira (09)
Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, em pronunciamento nesta quarta-feira (09) Crédito: Divulgação / Sesa
Espírito Santo registra 299.224 casos confirmados da Covid-19 de acordo com o Painel Covid-19 ES, atualizado nesta quinta-feira (4). São 5.952 óbitos, 281.547 curados e taxa de letalidade de 2,0%. A taxa de ocupação dos leitos de UTI Covid é de 70,96%.
Já quando o assunto é a imunização capixaba, das 153.020 doses das vacinas Coronavac e Oxford/Astrazeneca recebidas, 113.003 já foram distribuídas e 69.791 já foram aplicadas. Para atualizar o cenário de enfrentamento ao novo coronavírus, o secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, concedeu entrevista à CBN Vitória
Durante a entrevista, o secretário disse que acredita que até o final de março deste ano todos os idosos com mais de 60 anos estarão recebendo a primeira dose da vacina contra a Covid-19 no Espírito Santo. Ele explicou que a demora se deve a promessa de compra por parte do Ministério da Saúde de aquisição de 300 milhões de doses para serem distribuídas aos estados, o que ainda não se concretizou.
Nésio Fernandes também afirmou que o monitoramento das variantes do vírus vem sendo feito com o acompanhamento das listas de passageiros de voos de Manaus, como também do envio de exames para sequenciamento genético junto à Fiocruz. Confira a entrevista na íntegra:
Entrevista do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes, à CBN Vitória em 05/02

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