São Pedro vai ter reforço em linhas de ônibus após jovem perder Enem

A Ceturb vai colocar 27 ônibus para compor a frota extra no segundo dia de Enem Crédito: Fernando Madeira

O jovem Bredley Bremenkamp Barbosa contou que diariamente os ônibus demoram a passar no seu bairro, mas a situação se complica nos finais de semana. Segundo ele, esse foi o motivo para se atrasar no domingo passado para fazer o Enem, chegando um minuto após o fechamento dos portões no seu local de prova, embora tenha saído de casa com duas horas de antecedência.

"Eu teria que pegar o 073 que me deixaria no ponto próximo à Faesa. Devido à demora, peguei a linha 518 que me deixou no Quartel de Maruípe e tive que caminhar muito depois" Bredley Bremenkamp - Estudante

Após o episódio, a Ceturb emitiu uma nota nesta quinta-feira (9), informando que os ônibus extras serão disponibilizados conforme a demanda, totalizando 27 veículos que vão reforçar as linhas da Região Metropolitana — quatro a mais que no último domingo, primeiro dia da prova do Enem. Os serviços serão prestados nos 10 terminais do Transcol, com as linhas operando normalmente, de acordo com os quadros de horários de fim de semana.

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A operação especial contará com a presença e acompanhamento dos agentes da companhia nos terminais. A empresa reforça, na nota, seu compromisso com a mobilidade urbana e o apoio aos estudantes, visando garantir que todos os inscritos no Enem tenham acesso facilitado ao transporte público, permitindo que cheguem aos locais de prova com tranquilidade e pontualidade.

A Ceturb ainda destaca a importância de os estudantes se informarem com antecedência sobre as linhas que deverão utilizar e os horários de atendimento, a fim de planejarem seu deslocamento.

Cartão GV