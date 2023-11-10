A falta de ônibus nos finais de semana em São Pedro, em Vitória, tem sido uma reclamação constante de moradores da região. Mas o problema ganhou evidência no último domingo (5), quando um jovem do bairro perdeu a primeira prova do Enem porque não conseguiu transporte. Para evitar novos contratempos, a Companhia Estadual de Transportes Coletivos de Passageiros do Estado do Espírito Santo (Ceturb-ES) anunciou que haverá uma frota extra de ônibus em operação no próximo domingo (12), inclusive na região de São Pedro (linhas 535 e 518), onde também é possível fazer a integração temporal com diversas linhas.
O jovem Bredley Bremenkamp Barbosa contou que diariamente os ônibus demoram a passar no seu bairro, mas a situação se complica nos finais de semana. Segundo ele, esse foi o motivo para se atrasar no domingo passado para fazer o Enem, chegando um minuto após o fechamento dos portões no seu local de prova, embora tenha saído de casa com duas horas de antecedência.
"Eu teria que pegar o 073 que me deixaria no ponto próximo à Faesa. Devido à demora, peguei a linha 518 que me deixou no Quartel de Maruípe e tive que caminhar muito depois"
A situação apenas não foi mais dramática porque, depois da divulgação de sua história, Bredley ganhou uma bolsa de estudos.
Após o episódio, a Ceturb emitiu uma nota nesta quinta-feira (9), informando que os ônibus extras serão disponibilizados conforme a demanda, totalizando 27 veículos que vão reforçar as linhas da Região Metropolitana — quatro a mais que no último domingo, primeiro dia da prova do Enem. Os serviços serão prestados nos 10 terminais do Transcol, com as linhas operando normalmente, de acordo com os quadros de horários de fim de semana.
São Pedro vai ter reforço em linhas de ônibus após jovem perder Enem
A operação especial contará com a presença e acompanhamento dos agentes da companhia nos terminais. A empresa reforça, na nota, seu compromisso com a mobilidade urbana e o apoio aos estudantes, visando garantir que todos os inscritos no Enem tenham acesso facilitado ao transporte público, permitindo que cheguem aos locais de prova com tranquilidade e pontualidade.
A Ceturb ainda destaca a importância de os estudantes se informarem com antecedência sobre as linhas que deverão utilizar e os horários de atendimento, a fim de planejarem seu deslocamento.
Cartão GV
Para usar os ônibus do Sistema Transcol, a Ceturb, em nota, lembrou que, no dia da prova, os estudantes poderão utilizar o Cartão GV, tanto para quem tem gratuidade de 100%, quanto para quem tem gratuidade de 50%, conforme anunciado pelo governador Renato Casagrande na última semana. Os alunos não vão pagar tarifa. Normalmente, nos domingos, o cartão do estudante não é aceito por não se tratar de dia letivo.