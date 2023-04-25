Vacina bivalente contra a Covid-19 foi liberada para todos os adultos Crédito: Ricardo Medeiros

Enquanto alguns municípios aguardam o envio da nota técnica da Sesa para definir como será a aplicação, outros já se anteciparam e divulgaram a data do início da vacinação, seja por livre demanda, seja com necessidade de agendamento.

Vale lembrar que poderão receber a bivalente o público maior de 18 anos que já tenha sido imunizado com pelo menos duas doses das vacinas Coronavac, AstraZeneca ou Pfizer, tanto como parte do esquema primário quanto como dose de reforço, há pelo menos quatro meses desde a última aplicação. Além disso, continua a imunização para grupos prioritários e pessoas com comorbidades ou imunossuprimidas a partir de 12 anos que tenham recebido D2 ou algum reforço monovalente há pelo menos 4 meses.

Your browser does not support the audio element. Saiba quando cada cidade vai aplicar vacina bivalente em maiores de 18 anos

Confira a seguir como e quando cada prefeitura ouvida por A Gazeta deve aplicar o imunizante no público acima dos 18 anos.

Vitória

A Secretaria de Saúde de Vitória irá disponibilizar, nesta quinta-feira (27), às 12 horas, agendamento online, com 3.758 vagas. O agendamento pode ser feito pelo link agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória Online.

Confira os locais de vacinação:

Sábado (29): Igreja Evangélica Batista de Jardim da Penha e nas Unidades de Saúde de Jardim Camburi, Santo Antônio, Conquista, Ilha de Santa Maria e Maria Ortiz.



Igreja Evangélica Batista de Jardim da Penha e nas Unidades de Saúde de Jardim Camburi, Santo Antônio, Conquista, Ilha de Santa Maria e Maria Ortiz. Segunda (1º) : Igreja Evangélica Batista de Jardim da Penha e Unidades de Saúde de Jardim Camburi e Santo Antônio.



: Igreja Evangélica Batista de Jardim da Penha e Unidades de Saúde de Jardim Camburi e Santo Antônio. Terça (2) a sexta-feira (5): Unidades de Saúde de Jardim Camburi, Vitória, Conquista, Maruípe, Santo Antônio, Forte São João, Ilha das Caieiras, Ilha de Santa Maria, Praia do Suá, Jardim da Penha, Andorinhas, Santa Luiza, São Cristóvão, Consolação, Grande Vitória, Jabour, Santo André, Santa Marta, República, Quadro, Maria Ortiz, Alagoano e Resistência.



Vila Velha

Já tem ações de vacinação programadas para esta semana. É possível fazer o agendamento no site da Prefeitura ( www.vilavelha.es.gov.br ). Também haverá aplicação por livre demanda (sem necessidade de agendar) no próximo sábado (29), nos Shoppings Boulevard e Praia da Costa. A Secretaria de Saúde do município informou ainda que dispõe de mais de 5 mil doses no estoque para iniciar o vacinação do novo público.

Serra

Segundo a Prefeitura da Serra, a vacinação de reforço com a bivalente será iniciada nesta quarta-feira (26), mediante agendamento no site da prefeitura . A aplicação dos imunizantes será realizada nas Unidades de Saúde do município.

A gestão informa que, nos fins de semana e feriados, a população poderá ser imunizada sem agendamento em diversos pontos da cidade, incluindo Unidades de Saúde selecionadas, das 8h às 16h, além do Shopping Montserrat, em Colina de Laranjeiras. No shopping, a imunização estará disponível aos sábados das 9h às 17h e aos domingos e feriados das 10h às 17h.

Viana

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa) informa que a cidade oferece, a partir desta terça-feira (25), a vacina bivalente contra a Covid para todos acima de 18 anos. O imunizante está disponível em todas as 18 Unidades Básicas de Saúde (UBS) de Viana, com livre demanda, ou seja, sem necessidade de agendamentos.

Cariacica

A previsão é de que a vacina bivalente para maiores de 18 anos já esteja disponível nesta quarta-feira (26), de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde de Cariacica. Assim que for liberada, a vacinação acontecerá sem agendamento em 26 Unidades Básicas de Saúde (UBS), de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 15h30; e no Shopping Moxuara, de quinta a domingo, das 10 às 18 horas.

As UBS que contam com salas de vacina são as seguintes: Campo Verde, Cariacica-Sede, Itapemirim, Jardim Botânico, Mucuri, Nova Brasília, Nova Canaã, Nova Rosa da Penha II, Novo Brasil, Oriente, Padre Gabriel, Porto de Santana, Operário, Jardim América, Bela Vista, Vila Graúna, São Geraldo, São João Batista, São Francisco, Valparaíso, Santa Fé, Bela Aurora, Santa Bárbara, Flexal, Rio Marinho e Itaquari.

Linhares

De acordo com a Prefeitura de Linhares, a aplicação da vacina de reforço bivalente será iniciada nesta quarta-feira (26) em todas as 31 salas de vacinação disponíveis no município.

Colatina

A Prefeitura de Colatina informa que a aplicação da dose bivalente será feita a partir desta quarta-feira (26), na Estação Central, das 8h às 15h30. A vacinação ocorrerá de segunda a sexta-feira.

Guarapari

Conforme informações divulgadas pela prefeitura, a vacinação de reforço bivalente teve início nesta terça-feira (25) em todas as unidades de saúde que contam com sala de vacinação, sem necessidade de agendamento prévio.

Cachoeiro de Itapemirim

A prefeitura informa que a vacinação já teve início nesta terça-feira (25) na Policlínica Municipal Bolívar de Abreu, localizada no bairro Santo Antônio, e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) com sala de vacinação disponível. As vacinas são aplicadas no horário das 8h às 16h.

Outras cidades

As prefeituras de Aracruz e Fundão também foram procuradas, mas não responderam até a publicação desta reportagem. Caso haja retorno, este texto será atualizado com as informações.