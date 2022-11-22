Rodoviários da Sanremo fazem paralisação de ônibus em Vila Velha

Paralisação da Sanremo, no bairro Alvorada, em Vila Velha Crédito: Sindirodoviários-ES

TV Gazeta, pelo menos 30 linhas de ônibus foram afetadas, principalmente as que atendem Região 5 (Grande Jucu, que engloba mais de 20 bairros). Ainda durante a manhã, os funcionários entraram em acordo e os coletivos voltaram a circular. Rodoviários da Viação Sanremo – a única que atende o transporte público municipal em Vila Velha – impediram a saída dos ônibus da garagem no bairro Alvorada, no município, no início da manhã desta terça-feira (22), em protesto contra atrasos de dois meses no pagamento de salário, entre outras pendências. Segundo apuração do repórter Kaique Dias, da, pelo menos 30 linhas de ônibus foram afetadas, principalmente as que atendem Região 5 (Grande Jucu, que engloba mais de 20 bairros). Ainda durante a manhã, os funcionários entraram em acordo e os coletivos voltaram a circular.

Ao todo, cerca de 58 ônibus foram parados na garagem da Sanremo. No local, a categoria não deu previsão de término da paralisação. A estimativa do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) é de que a viação atenda entre 17 mil e 19 mil passageiros por dia com o transporte público.

Problemas listados pelos rodoviários em relação à Sanremo:

Dois meses de salários atrasados;



FGTS não é depositado há três anos;



Tíquete-alimentação atrasado há um mês.



De acordo com o diretor do Sindirodoviários, Zedequias Inácio, houve uma reunião durante a manhã desta terça-feira com a Prefeitura de Vila Velha e a Sanremo. Ficou definido que todos os ônibus voltariam a circular com a promessa de que todas as pendências sejam quitadas até o fim do mês de novembro.

Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou, por meio da Secretaria municipal de Defesa Social e Trânsito, que está monitorando a paralisação e "em contato com a empresa Sanremo para que o serviço seja reestabelecido o mais breve possível", disse, em nota.

A reportagem de A Gazeta também procurou a Viação Sanremo solicitando um posicionamento sobre o assunto. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Atualização Após publicação desta matéria, o Sindirodoviários informou à reportagem que houve acordo e os ônibus voltaram a circular ainda durante a manhã. O texto foi atualizado.