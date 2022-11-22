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Garagem fechada

Rodoviários da Sanremo fazem paralisação de ônibus em Vila Velha

Funcionários da empresa alegam atraso no pagamento de salários; após protesto, empresa prometeu acertar o débito com os trabalhadores, que retomaram circulação dos coletivos
Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

22 nov 2022 às 08:20

Publicado em 22 de Novembro de 2022 às 08:20

Paralisação da Sanremo, no bairro Alvorada, em Vila Velha
Paralisação da Sanremo, no bairro Alvorada, em Vila Velha Crédito: Sindirodoviários-ES
Rodoviários da Viação Sanremo – a única que atende o transporte público municipal em Vila Velha – impediram a saída dos ônibus da garagem no bairro Alvorada, no município, no início da manhã desta terça-feira (22), em protesto contra atrasos de dois meses no pagamento de salário, entre outras pendências. Segundo apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, pelo menos 30 linhas de ônibus foram afetadas, principalmente as que atendem Região 5 (Grande Jucu, que engloba mais de 20 bairros). Ainda durante a manhã, os funcionários entraram em acordo e os coletivos voltaram a circular.
Ao todo, cerca de 58 ônibus foram parados na garagem da Sanremo. No local, a categoria não deu previsão de término da paralisação. A estimativa do Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Espírito Santo (Sindirodoviários) é de que a viação atenda entre 17 mil e 19 mil passageiros por dia com o transporte público.  
Problemas listados pelos rodoviários em relação à Sanremo:
  • Dois meses de salários atrasados;
  • FGTS não é depositado há três anos;
  • Tíquete-alimentação atrasado há um mês.
De acordo com o diretor do Sindirodoviários, Zedequias Inácio, houve uma reunião durante a manhã desta terça-feira com a Prefeitura de Vila Velha e a Sanremo. Ficou definido que todos os ônibus voltariam a circular com a promessa de que todas as pendências sejam quitadas até o fim do mês de novembro.
Procurada pela reportagem, a Prefeitura de Vila Velha informou, por meio da Secretaria municipal de Defesa Social e Trânsito, que está monitorando a paralisação e "em contato com a empresa Sanremo para que o serviço seja reestabelecido o mais breve possível", disse, em nota.
A reportagem de A Gazeta também procurou a Viação Sanremo solicitando um posicionamento sobre o assunto. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Atualização

22/11/2022 - 9:40
Após publicação desta matéria, o Sindirodoviários informou à reportagem que houve acordo e os ônibus voltaram a circular ainda durante a manhã. O texto foi atualizado. 

Todas as linhas oferecidas pela Sanremo:

001 - Araçás - Praia da Costa

002 - Araçás - Praia de Itapoã

003 - Rio Marinho - Praia da Costa

004 - Rio Marinho - Praia de Itapoã

005 - São Torquato - Praia da Costa

006 - São Torquato - Praia da Costa

007 - São Torquato - Praia de Itapoã

009 - Vale Encantado - Praia da Costa

014 - Morada da Barra - São Torquato

015 - Jockey de Itaparica - São Torquato

016 - 1º de Maio - Praia de Itapoã

017 - Vale Encantado (Circular)

020 - Terra Vermelha - Gloria

021 - Terra Vermelha - Praia da Costa

022 - Vale Encantado (Circular)

024 - Terra Vermelha - São Torquato

027 - Terra Vermelha - São Torquato

030 - São Torquato - Praia da Costa

034 - Terra Vermelha - Vila Velha (Circular)

037 - Morada da Barra - São Torquato

038 - Vila Garrido - Praia da Costa

041 - Terra Vermelha - São Torquato

049 - Morada da Barra - Gloria

051 - Balneário de Ponta da Fruta - Gloria

052 - Morada da Barra - Praia da Costa

053 - Terra Vermelha - São Torquato

054 - Morada da Barra - Praia da Costa

059 - Terra Vermelha - São Torquato

061 - Xuri - Glória

062 - Córrego Sete - Recanto da Sereia


 Fonte: Viação Sanremo

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