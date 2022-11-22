Rodoviários da Sanremo fazem paralisação de ônibus em Vila Velha

- Dois meses de salários atrasados;
- FGTS não é depositado há três anos;
- Tíquete-alimentação atrasado há um mês.
Atualização
Todas as linhas oferecidas pela Sanremo:
001 - Araçás - Praia da Costa
002 - Araçás - Praia de Itapoã
003 - Rio Marinho - Praia da Costa
004 - Rio Marinho - Praia de Itapoã
005 - São Torquato - Praia da Costa
006 - São Torquato - Praia da Costa
007 - São Torquato - Praia de Itapoã
009 - Vale Encantado - Praia da Costa
014 - Morada da Barra - São Torquato
015 - Jockey de Itaparica - São Torquato
016 - 1º de Maio - Praia de Itapoã
017 - Vale Encantado (Circular)
020 - Terra Vermelha - Gloria
021 - Terra Vermelha - Praia da Costa
022 - Vale Encantado (Circular)
024 - Terra Vermelha - São Torquato
027 - Terra Vermelha - São Torquato
030 - São Torquato - Praia da Costa
034 - Terra Vermelha - Vila Velha (Circular)
037 - Morada da Barra - São Torquato
038 - Vila Garrido - Praia da Costa
041 - Terra Vermelha - São Torquato
049 - Morada da Barra - Gloria
051 - Balneário de Ponta da Fruta - Gloria
052 - Morada da Barra - Praia da Costa
053 - Terra Vermelha - São Torquato
054 - Morada da Barra - Praia da Costa
059 - Terra Vermelha - São Torquato
061 - Xuri - Glória
062 - Córrego Sete - Recanto da Sereia
Fonte: Viação Sanremo