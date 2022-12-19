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Salário atrasado

Rodoviários da Sanremo fazem nova paralisação de ônibus em Vila Velha

Ao todo, 58 ônibus estão parados na garagem da Sanremo. No local, a categoria não deu previsão de término da paralisação. São ao menos 30 linhas afetadas

Publicado em 19 de Dezembro de 2022 às 08:09

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

19 dez 2022 às 08:09
Rodoviários da Sanremo fazem paralisação em Vila Velha
Rodoviários da Sanremo fazem paralisação em Vila Velha Crédito: Fernando Estêvão
Os rodoviários da Viação Sanremo impedem a saída dos ônibus da garagem no bairro Alvorada, em Vila Velha, desde o início da manhã desta segunda-feira (19), em protesto contra atraso no pagamento do salário do mês de novembro e outras pendências. Segundo apuração do repórter Kaique Dias, da TV Gazeta, pelo menos 30 linhas de ônibus foram afetadas, principalmente as que atendem Região 5 (Grande Jucu, que engloba mais de 20 bairros).
Há menos de um mês, outra paralisação, com reivindicações semelhantes, foi promovida pelos rodoviários da Viação Sanremo, em Vila Velha, no dia 22 de novembro.
De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Estpírito Santo (Sindirodoviários-ES), a paralisação começou às 4h desta segunda (19), e não há informações sobre horário ou data para que os ônibus voltem a circular.
Ao todo, 58 ônibus estão parados na garagem da Sanremo. A estimativa do Sindirodoviários é de que a viação atenda entre 17 mil e 19 mil passageiros por dia com o transporte público.
Problemas listados pelos rodoviários em relação à Sanremo:
  • Salário do mês de novembro não foi pago;
  • FGTS não é depositado há três anos;
  • Pagamento de apenas 25% do 13º salário.
A Viação Sanremo é a única que atende o transporte público municipal em Vila Velha. "O Transcol é a opção, porque não há outro. Preciso chegar ao serviço e estou esperando há 30 minutos", lamentou uma moradora ouvida pela reportagem da TV Gazeta. Houve ainda quem precisasse esperar até 1h40 no ponto de ônibus.
A reportagem procurou a Prefeitura de Vila Velha e também a Viação Sanremo para ter um posicionamento sobre a paralisação e sobre as queixas da categoria. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.

Linhas oferecidas pela Sanremo:

001 - Araçás - Praia da Costa

002 - Araçás - Praia de Itapoã

003 - Rio Marinho - Praia da Costa

004 - Rio Marinho - Praia de Itapoã

005 - São Torquato - Praia da Costa

006 - São Torquato - Praia da Costa

007 - São Torquato - Praia de Itapoã

009 - Vale Encantado - Praia da Costa

014 - Morada da Barra - São Torquato

015 - Jockey de Itaparica - São Torquato

016 - 1º de Maio - Praia de Itapoã

017 - Vale Encantado (Circular)

020 - Terra Vermelha - Gloria

021 - Terra Vermelha - Praia da Costa

022 - Vale Encantado (Circular)

024 - Terra Vermelha - São Torquato

027 - Terra Vermelha - São Torquato

030 - São Torquato - Praia da Costa

034 - Terra Vermelha - Vila Velha (Circular)

037 - Morada da Barra - São Torquato

038 - Vila Garrido - Praia da Costa

041 - Terra Vermelha - São Torquato

049 - Morada da Barra - Gloria

051 - Balneário de Ponta da Fruta - Gloria

052 - Morada da Barra - Praia da Costa

053 - Terra Vermelha - São Torquato

054 - Morada da Barra - Praia da Costa

059 - Terra Vermelha - São Torquato

061 - Xuri - Glória

062 - Córrego Sete - Recanto da Sereia


 Fonte: Viação Sanremo

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