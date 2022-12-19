Rodoviários da Sanremo fazem nova paralisação de ônibus em Vila Velha

Rodoviários da Sanremo fazem paralisação em Vila Velha Crédito: Fernando Estêvão

TV Gazeta, pelo menos 30 linhas de ônibus foram afetadas, principalmente as que atendem Região 5 (Grande Jucu, que engloba mais de 20 bairros). Os rodoviários da Viação Sanremo impedem a saída dos ônibus da garagem no bairro Alvorada, em Vila Velha , desde o início da manhã desta segunda-feira (19), em protesto contra atraso no pagamento do salário do mês de novembro e outras pendências. Segundo apuração do repórter Kaique Dias, da, pelo menos 30 linhas de ônibus foram afetadas, principalmente as que atendem Região 5 (Grande Jucu, que engloba mais de 20 bairros).

De acordo com o Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários no Estado do Estpírito Santo (Sindirodoviários-ES), a paralisação começou às 4h desta segunda (19), e não há informações sobre horário ou data para que os ônibus voltem a circular.

Ao todo, 58 ônibus estão parados na garagem da Sanremo. A estimativa do Sindirodoviários é de que a viação atenda entre 17 mil e 19 mil passageiros por dia com o transporte público.

Problemas listados pelos rodoviários em relação à Sanremo:

Salário do mês de novembro não foi pago;



FGTS não é depositado há três anos;



Pagamento de apenas 25% do 13º salário.



A Viação Sanremo é a única que atende o transporte público municipal em Vila Velha. "O Transcol é a opção, porque não há outro. Preciso chegar ao serviço e estou esperando há 30 minutos", lamentou uma moradora ouvida pela reportagem da TV Gazeta. Houve ainda quem precisasse esperar até 1h40 no ponto de ônibus.

A reportagem procurou a Prefeitura de Vila Velha e também a Viação Sanremo para ter um posicionamento sobre a paralisação e sobre as queixas da categoria. Assim que houver retorno, este texto será atualizado.