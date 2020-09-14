Restinga da orla de Camburi deve ser restaurada até julho de 2022

Amanhecer do dia na Praia de Camburi em Vitória Crédito: Luciney Araújo

Plantação de mudas nativas, retirada de espécies tóxicas e um novo parque na orla da Praia de Camburi. Tudo isso faz parte de um projeto elaborado pela Prefeitura de Vitória e que será efetivado pela Vale até julho de 2022. O plano reúne ações de compensação contidos em um Termo de Compromisso Ambiental assinado pela empresa com o Ministério Público Federal , Ministério Público Estadual e governo do Estado , além da prefeitura da Capital.

O planejamento calcula o cercamento das áreas protegidas, a retirada de espécies tóxicas e o plantio e manutenção de mais de 25,5 mil mudas de plantas em uma área de cerca de 140 mil m². No primeiro semestre de 2021 deve ser entregue a primeira parte do projeto, entre o Atlântica Parque e a Avenida Adalberto Simão Nader, que foi iniciado em agosto. A segunda, a ser concluída em julho de 2022, entre a Avenida Adalberto Simão Nader e o Píer Iemanjá, começará apenas no ano que vem.

Em outubro deste ano deve começar a recuperação da faixa de areia no extremo Norte da Praia de Camburi. A intervenção no local inclui a retirada de uma camada de sedimentos de areia e minério de ferro e a recomposição com areia e argila. Entre o início e o fim dos reparos, previsto para abril de 2022, a área será interditada