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Recuperação ambiental

Restinga da orla de Camburi deve ser restaurada até julho de 2022

O plano reúne ações de compensação contidos em um Termo de Compromisso Ambiental assinado pela empresa com o MPF, MPES e governo do Estado, além da prefeitura da Capital

Publicado em 14 de Setembro de 2020 às 19:55

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

14 set 2020 às 19:55
Amanhecer do dia na Praia de Camburi em Vitória
Amanhecer do dia na Praia de Camburi em Vitória Crédito: Luciney Araújo
Plantação de mudas nativas, retirada de espécies tóxicas e um novo parque na orla da Praia de Camburi. Tudo isso faz parte de um projeto elaborado pela Prefeitura de Vitória e que será efetivado pela Vale até julho de 2022. O plano reúne ações de compensação contidos em um Termo de Compromisso Ambiental assinado pela empresa com o Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e governo do Estado, além da prefeitura da Capital.
O planejamento calcula o cercamento das áreas protegidas, a retirada de espécies tóxicas e o plantio e manutenção de mais de 25,5 mil mudas de plantas em uma área de cerca de 140 mil m². No primeiro semestre de 2021 deve ser entregue a primeira parte do projeto, entre o Atlântica Parque e a Avenida Adalberto Simão Nader, que foi iniciado em agosto. A segunda, a ser concluída em julho de 2022, entre a Avenida Adalberto Simão Nader e o Píer Iemanjá, começará apenas no ano que vem.
Em outubro deste ano deve começar a recuperação da faixa de areia no extremo Norte da Praia de Camburi. A intervenção no local inclui a retirada de uma camada de sedimentos de areia e minério de ferro e a recomposição com areia e argila. Entre o início e o fim dos reparos, previsto para abril de 2022, a área será interditada
O Atlântica Parque, entregue em 2019, é parte do termo assinado pela Vale. Assim como o Parque Costeiro, com inauguração prevista após a recuperação da faixa de areia. O acordo de compensação ainda obriga o plantio de espécies rasteiras, arbustos e árvores.

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