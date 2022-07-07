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Prêmio de Jornalismo Cooperativista

Repórter de A Gazeta ganha prêmio de radiojornalismo em Pernambuco

O repórter Isaac Ribeiro, que trabalha nos times de A Gazeta e CBN Vitória, conquistou o primeiro lugar na categoria Radiojornalismo do 1° Prêmio de Jornalismo Cooperativista de Pernambuco
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

07 jul 2022 às 15:45

Publicado em 07 de Julho de 2022 às 15:45

Depois de vencer o Prêmio de Jornalismo Cooperativista Capixaba em novembro do ano passado, o repórter Isaac Ribeiro, que trabalha nos times de A Gazeta e CBN Vitória, conquistou, na última quinta-feira (30), o primeiro lugar na categoria Radiojornalismo do 1º Prêmio de Jornalismo Cooperativista de Pernambuco. A reportagem vencedora tratou de como a vacinação contra a Covid-19 pode impactar positivamente no dia a dia de cooperativas de transporte escolar.
“Participar do prêmio foi uma experiência interessante, principalmente por ter atendido ao requisito de explicar uma realidade pernambucana sem nunca ter ido lá. Para isso, contei com indicações da assessoria e de outras fontes que fui conhecendo ao longo da produção da pauta. Além disso, tive o apoio e a estrutura da CBN Vitória para dar vida e colocar o material no ar”, conta Isaac.
Repórter Isaac Ribeiro
Repórter Isaac Ribeiro Crédito: Pedro Cunha / CBN
A matéria foi veiculada na CBN Vitória em fevereiro deste ano e fala sobre os desafios para a retomada da atividade do transporte escolar nos Estados de Pernambuco e Espírito Santo, um dos setores que foram mais impactados pela pandemia no Sudeste e no Nordeste do país.
Ele abordou também as dificuldades enfrentadas pelos cooperados e como eles tiveram de se reinventar no período em que o trabalho foi interrompido por questões sanitárias.

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