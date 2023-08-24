Reportagem de A Gazeta vence etapa estadual do Prêmio Sebrae de Jornalismo

Fernando Madeira, Murilo Cuzzuol e Jairo Breda (da esquerda para a direita) produziram a reportagem vencedora da etapa estadual da 10ª edição do Prêmio Sebrae de Jornalismo (PSJ) Crédito: Reprodução | Rede Gazeta

Ao todo, foram premiados quatro jornalistas nas categorias Texto, Vídeo, Áudio e Fotojornalismo. A premiação oficial acontecerá no dia 31 de agosto. Os primeiros lugares da etapa estadual vão receber um troféu de reconhecimento, e os trabalhos classificados ainda seguem na disputa nas etapas regional e nacional.

Na etapa nacional, que deve ser realizada em dezembro, além da disputa nas quatro categorias tradicionais, haverá uma premiação especial voltada ao tema “Empreendedorismo Social”, além do Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo, escolhido entre os vencedores nacionais de cada categoria.

Neste ano, o tema central do PSJ é “A contribuição dos pequenos negócios para o desenvolvimento econômico e social do país”. Concorreram matérias publicadas no período entre 1º de julho de 2022 e 4 de junho de 2023. A iniciativa contempla conteúdos que abordam temáticas relacionadas à atividade empreendedora no Brasil, como inovação, digitalização, acesso a crédito, startups, entre outros.

Na estrada atrás da inovação

A reportagem especial foi publicada no site A Gazeta no dia 19 de outubro do ano passado e considerou a importância econômica, social e histórica do café para o Espírito Santo. O grão é o principal produto de exportação capixaba, sendo o Estado líder isolado na produção de conilon no Brasil.

O que mudou ao longo do tempo, no entanto, foi o cuidado após a colheita. Murilo Cuzzuol e Fernando Madeira mostraram em texto, fotos e vídeo como os produtores capixabas dão atenção especial ao grão altamente selecionado.

"Em um mercado em franca expansão, o comércio de café especiais no Espírito Santo gira em torno de R$ 1 bilhão, com uma movimentação superior a 600 mil sacas do produto, segundo o Grupo Tristão, donos da Realcafé e fomentadores da cultura do grão no Estado — o ES também é referência na produção das variedades do conilon", escreveu o jornalista na época.

Uma forma encontrada para reunir informações sobre a produção de café e o trabalho dos cafeicultores foi um QR Code que remete ao site do Café Compartilhado. A importância da iniciativa é entender a origem da produção, quem está por trás daquela bebida. "A identidade da minha família está naquele café", disse Tiago Altoé, idealizador do projeto.

Produção de reportagem em Venda Nova do Imigrante, na Região Serrana do ES Crédito: Arquivo pessoal

Ao todo, sete resenhas de seis produtores diferentes estão disponíveis na plataforma do Café Compartilhado. A equipe formada pelo jornalista e pelo fotógrafo também contou com Jairo Breda, motorista da Rede Gazeta. Todos eles pegaram a estrada e produziram a matéria durante um dia.

"Muito feliz pela conquista, porque é sempre bom ser reconhecido pelo trabalho feito. Melhor ainda porque há 10 anos ganhei o mesmo prêmio e agora volto a conquistá-lo" Murilo Cuzzuol - Jornalista de A Gazeta

Antes da publicação, há um longo caminho, que envolve ligações telefônicas, análise de números e trocas de informações. Mas como surgiu a ideia de abordar a relação entre o café e a tecnologia? O jornalista explica:

"A pauta surgiu por acaso, quando observava stories e vi um colega publicando sobre o Café Compartilhado, no qual um familiar dele tinha relação com a ideia. A partir disso, comecei a pensar na pauta, produzir à distância, localizei o idealizador do projeto e um cafeicultor que topou falar conosco. Depois foi só combinar e pegar a estrada", detalha.

Na propriedade de um cafeicultor participante do Café Compartilhado