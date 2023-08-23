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Rede Gazeta

Veja a lista dos finalistas para o 26° Curso de Residência em Jornalismo

Candidatos do ES, MG, RJ, PR seguem para fase final do processo seletivo, em que serão avaliados em entrevistas individuais

Publicado em 

23 ago 2023 às 12:32

Publicado em 23 de Agosto de 2023 às 12:32

A sorte está lançada para 30 jovens universitários ou recém-formados que passaram pela peneira das duas primeiras etapas do processo seletivo para o Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. A partir desta quinta-feira (24), a escolha da turma de 2023 entra em sua reta final, com entrevistas individuais.
Estão no páreo candidatos dos cursos de Jornalismo, Letras, Direito, Administração e técnico em Rádio e TV. Eles vêm de diferentes Estados brasileiros: além do Espírito Santo, representantes de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná seguem na disputa. A fase final da seleção, da qual sairão os 10 residentes, acontece até a próxima quarta-feira (30).
A turma escolhida será revelada no dia 31 de agosto, e a aula inaugural está marcada para 05 de setembro. Confira quem são os finalistas do processo seletivo:
  1. Arthur Henrique Cavalcanti de Aguiar | Jornalismo | Esc Superior de Adm, MKT/Comunicação
  2. Beatriz Bessa | Jornalismo | Ufes
  3. Breno Baseti Alexandre | Jornalismo | Ufes
  4. Carla Bianca Correa Nigro | Jornalismo | Ufes
  5. Caroline Campos Fraga Jornalismo Universidade Federal de Viçosa
  6. Daiane Obolari dos Santos | Rádio/TV | Vasco Coutinho
  7. Daisy Pereira da Silva | Jornalismo | Ufop
  8. Derick Breder Silveira | Direito | Centro Universitário Salesiano
  9. Eduarda da Silva Braum | Letras | UNIASSELVI - Universidade Leonardo da Vinci
  10. Emanuel Silva Pinto | Jornalismo | Ufop
  11. Enzo Macedo Teixeira | Jornalismo | Ufop
  12. Esdras Pinto | Letras | Ufes
  13. Ewerthon Mattos Paterlini | Administração | Ufes
  14. Gabriel Bhering Barbosa | Jornalismo | Universidade Federal de Juiz de Fora
  15. Gabriel Lopes Mazim | Jornalismo | Ufes
  16. Isabelle de Oliveira | Jornalismo | Universidade Federal de Viçosa
  17. Jessica Maria Coutinho da Cunha | Jornalismo | Faesa
  18. Laísa Rodrigues de Menezes | Jornalismo | Universidade Federal de Viçosa
  19. Lara Teixeira Bernardes | Jornalismo | Universidade Federal de Viçosa
  20. Leiriane Santana da Silva | Jornalismo | Ufop
  21. Leonardo Umile Venturini Stumpo | Jornalismo | Estácio de Sá
  22. Luciana Cristine Costa e Silva | Jornalismo | Ufop
  23. Luís Paulo Müller Schmitt | Jornalismo | Universidade Federal do Pampa
  24. Natanael Gomes | Jornalismo | Universidade Federal de Juiz de Fora
  25. Stéfany Do Nascimento Peron | Jornalismo | Universidade Federal de Viçosa
  26. Tatiane Moreira Análio | Jornalismo | Ufop
  27. Valéria Goldner Anchesqui | Letras | Ifes
  28. Vitor de Araújo Vasconcelos | Jornalismo | Faesa
  29. Vitor Gregório Assunção | Jornalismo | UVV
  30. Wânia Pereira Fernandes | Jornalismo | Faesa

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Todas as regiões: Residência da Gazeta atrai candidatos de Norte a Sul do país

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