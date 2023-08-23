Veja a lista dos finalistas para o 26° Curso de Residência em Jornalismo

Estão no páreo candidatos dos cursos de Jornalismo, Letras, Direito, Administração e técnico em Rádio e TV. Eles vêm de diferentes Estados brasileiros: além do Espírito Santo, representantes de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná seguem na disputa. A fase final da seleção, da qual sairão os 10 residentes, acontece até a próxima quarta-feira (30).