Veja a lista dos finalistas para o 26° Curso de Residência em Jornalismo

A sorte está lançada para 30 jovens universitários ou recém-formados que passaram pela peneira das duas primeiras etapas do processo seletivo para o Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta. A partir desta quinta-feira (24), a escolha da turma de 2023 entra em sua reta final, com entrevistas individuais.
Estão no páreo candidatos dos cursos de Jornalismo, Letras, Direito, Administração e técnico em Rádio e TV. Eles vêm de diferentes Estados brasileiros: além do Espírito Santo, representantes de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Paraná seguem na disputa. A fase final da seleção, da qual sairão os 10 residentes, acontece até a próxima quarta-feira (30).
A turma escolhida será revelada no dia 31 de agosto, e a aula inaugural está marcada para 05 de setembro. Confira quem são os finalistas do processo seletivo:
- Arthur Henrique Cavalcanti de Aguiar | Jornalismo | Esc Superior de Adm, MKT/Comunicação
- Beatriz Bessa | Jornalismo | Ufes
- Breno Baseti Alexandre | Jornalismo | Ufes
- Carla Bianca Correa Nigro | Jornalismo | Ufes
- Caroline Campos Fraga Jornalismo Universidade Federal de Viçosa
- Daiane Obolari dos Santos | Rádio/TV | Vasco Coutinho
- Daisy Pereira da Silva | Jornalismo | Ufop
- Derick Breder Silveira | Direito | Centro Universitário Salesiano
- Eduarda da Silva Braum | Letras | UNIASSELVI - Universidade Leonardo da Vinci
- Emanuel Silva Pinto | Jornalismo | Ufop
- Enzo Macedo Teixeira | Jornalismo | Ufop
- Esdras Pinto | Letras | Ufes
- Ewerthon Mattos Paterlini | Administração | Ufes
- Gabriel Bhering Barbosa | Jornalismo | Universidade Federal de Juiz de Fora
- Gabriel Lopes Mazim | Jornalismo | Ufes
- Isabelle de Oliveira | Jornalismo | Universidade Federal de Viçosa
- Jessica Maria Coutinho da Cunha | Jornalismo | Faesa
- Laísa Rodrigues de Menezes | Jornalismo | Universidade Federal de Viçosa
- Lara Teixeira Bernardes | Jornalismo | Universidade Federal de Viçosa
- Leiriane Santana da Silva | Jornalismo | Ufop
- Leonardo Umile Venturini Stumpo | Jornalismo | Estácio de Sá
- Luciana Cristine Costa e Silva | Jornalismo | Ufop
- Luís Paulo Müller Schmitt | Jornalismo | Universidade Federal do Pampa
- Natanael Gomes | Jornalismo | Universidade Federal de Juiz de Fora
- Stéfany Do Nascimento Peron | Jornalismo | Universidade Federal de Viçosa
- Tatiane Moreira Análio | Jornalismo | Ufop
- Valéria Goldner Anchesqui | Letras | Ifes
- Vitor de Araújo Vasconcelos | Jornalismo | Faesa
- Vitor Gregório Assunção | Jornalismo | UVV
- Wânia Pereira Fernandes | Jornalismo | Faesa