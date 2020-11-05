Renova diz que faz manejo de rejeitos e recuperac?a?o de a?reas degradadas

Rio Doce em Baixo Guandu Crédito: Divulgação/Fundação Renova

O rejeito de mineração que atingiu o Rio Doce, após o rompimento de uma barragem na cidade mineira de Mariana, não será retirado. Segundo a Fundação Renova, o plano de manejo do material prioriza o tratamento dos dejetos no rio e em seu entorno, sem que ele seja retirado.

Segundo a fundação, mais de 80 especialistas foram reunidos para desenvolver o plano. Informa ainda que a retirada dos dejetos causaria um impacto ambiental ainda maior. O rejeito na?o e? to?xico, contendo essencialmente elementos do solo (rico em ferro, mangane?s e alumi?nio), si?lica (areia) e a?gua. O sedimento foi caracterizado como na?o perigoso em todas as amostras, segundo crite?rios da Norma Brasileira de Classificac?a?o de Resi?duos So?lidos, informa a Renova, por nota.

A regia?o atingida abrange cerca de 670 km do curso do rio e foi dividida em 17 trechos. A partir daí, relata a Fundac?a?o Renova, foram definidas as ac?o?es e te?cnicas mais adequadas para a reparac?a?o de cada trecho, "a partir dos indicadores especi?ficos de cada parte, como volume, espessura e caracteri?sticas do rejeito, ale?m das condic?o?es do meio ambiente, informa.

Nos últimos cinco anos, aponta a fundação, foram recuperados 113 afluentes, que são pequenos rios que alimentam o alto do Rio Doce. Houve ainda controle de erosa?o de 808 hectares e reconformac?a?o de margens, por meio de obras de bioengenharia em plani?cies. Informa ainda que houve restauro florestal em a?reas de 436 hectares APPs e que 2 quilômetros de curso do Rio Gualaxo do Norte, em Minas Gerais, foram renaturalizados. Foi também instalada uma estac?a?o de tratamento natural na calha do Rio Gualaxo do Norte.

PESQUISAS: SOLO NÃO AFETADO PELOS REJEITOS

Pesquisas que monitoram o solo diretamente atingido pelo rejeito desde 2015, relata a fundação, mostraram que na?o ha? limitac?o?es ou riscos para o plantio em propriedades atingidas pelo rejeito da barragem de Funda?o e que receberam ac?o?es de reparac?a?o. Os estudos realizados e liderados pelo professor doutor da Universidade Federal de Vic?osa (UFV), Carlos Schaefer, especialista em solos, analisaram a qualidade produtiva do solo com rejeito. E na?o ha? impedimento para que os animais se alimentem do capim que nasce na regia?o ou para que seja feito plantio para consumo humano, destaca, em nota.

O trabalho foi realizado a partir de 60 pontos de coleta do solo, distribui?dos entre a barragem de Funda?o e a Usina de Candonga, ambas em Minas Gerais, e que geram amostras para ana?lises perio?dicas sobre a toxicidade do solo e a natureza do rejeito depositado.

Foram ainda plantados, sob o comandado do professor Sebastia?o Vena?ncio, doutor em bota?nica pela Unicamp e coordenador do Laborato?rio de Restaurac?a?o Florestal da UFV, 41 mil mudas de espe?cies nativas em 41,5 hectares de a?rea impactada. Foi observada uma boa taxa de crescimento das plantas cultivadas com tecnologias de ponta empregadas na restaurac?a?o, diz a nota.

Lama rejeitos mineração atingiu Rio Doce, em Colatina, a época do rompimento da barragem, em 2015 Crédito: Vitor Jubini - 20/11/2015

Assinala ainda que a pesquisa constatou que o rejeito, apesar de pobre em alguns nutrientes, na?o representa um impedimento para a regenerac?a?o natural por na?o conter substa?ncias to?xicas.

Também estão sendo realizados experimentos com micro-organismos bene?ficos para que as mudas cresc?am com mais rapidez e vigor. Trabalho feito em parceria com a UFV, que desenvolve soluc?o?es para o plantio em a?reas impactadas pelo rejeito da barragem de Funda?o, sob a coordenac?a?o da doutora Maria Catarina Megumi Kasuya, especialista em microbiologia do solo.

Em campo, os pesquisadores selecionam bons micro-organismos, multiplicam e os introduzem nas mudas de plantas. Os micro-organismos ajudam no desenvolvimento das rai?zes e tambe?m auxiliam na inserc?a?o de nitroge?nio nas plantas, o que diminui a necessidade de adubac?a?o, informa a Renova.

ÁGUA PODE SER CONSUMIDA

Em relação à água do Rio Doce, a Renova informa que ela pode ser consumida apo?s passar por tratamento convencional em sistemas municipais de abastecimento. E? o que indicam os mais de 3 milho?es de dados gerados anualmente pelo maior sistema de monitoramento de cursos da?gua do Brasil, criado pela Fundac?a?o Renova em 2017 para monitorar a bacia do rio Doce, ale?m de zona costeira e estuarina, assinala, em nota.

Todas as informac?o?es geradas sobre as condic?o?es do rio sa?o compartilhadas com os o?rga?os pu?blicos que regulam e fiscalizam as a?guas do Brasil.

CONTAMINAÇÃO: SEMELHANTE A DADOS ANTERIORES AO ROMPIMENTO DA BARRAGEM

A ana?lise de amostras de a?gua e de sedimentos de diferentes pontos do Rio Doce aponta que a turbidez e a presenc?a de metais na a?gua registram me?dias semelhantes a?s do ini?cio de 2015 e que as condic?o?es da bacia sa?o similares a?s de antes do rompimento da barragem de Funda?o.