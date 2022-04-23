Remaria da Festa da Penha reúne cerca de 200 devotos no mar do ES Crédito: Fernando Estevão

Na volta das atividades presenciais da Festa da Penha, um grupo de cerca de 200 pessoas, entre elas, homens, mulheres, crianças e até cachorros, percorreu um trajeto de cerca de cinco quilômetros durante a 8ª edição da remaria, em homenagem à Nossa Senhora da Penha, neste sábado (23) no mar de Vila Velha, na Grande Vitória.

Em cima de pranchas de stand up paddle e caiaques, os devotos saíram da Praia da Costa e seguiram até o Parque da Prainha.

A psicóloga Tania Viana foi uma das participantes e contou que ficou emocionada durante a remaria. "A nossa santa é muito especial na nossa vida. Estamos sempre homenageando ela e agradecendo as graças", disse.

Remaria da Festa da Penha reúne cerca de 200 devotos no mar do ES Crédito: Fernando Estevão

A imagem da santa foi levada pela menina Rafaela de Almeida Tavares de 12 anos. "Foi muito especial carregar a santa, atração da festa", contou.

Mesmo para quem já está acostumado a remar, participar da remaria é diferente, de acordo com a contadora Ana Luiza Gomes. "É uma experiência única, ter a oportunidade de participar da remaria é muito emocionante! Estar tão perto da natureza em um estado tão maravilhoso quanto o nosso e abençoado por Nossa Senhora", disse a contadora.

Na chegada à Prainha, destino final do grupo, foi feito um momento de oração, agradecimento e bençãos do Frei Pedro Engel. "O trajeto foi difícil por causa do vento que estava fazendo, mas os romeiros e as romeiras foram firmes e completaram o trajeto. Para mim, é uma alegria participar da Remaria", disse o Frei.

Remaria da Festa da Penha reúne cerca de 200 devotos no mar do ES Crédito: Fernando Estevão