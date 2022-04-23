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Remaria da Festa da Penha reúne cerca de 200 devotos no mar do ES

Fiéis saíram da Praia da Costa e seguiram até o Parque da Prainha na manhã deste sábado (23). Imagem de Nossa Senhora da Penha foi levada por menina de 12 anos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

23 abr 2022 às 13:13

Publicado em 23 de Abril de 2022 às 13:13

Remaria da Festa da Penha reúne cerca de 200 devotos no mar do ES
Remaria da Festa da Penha reúne cerca de 200 devotos no mar do ES Crédito: Fernando Estevão
Na volta das atividades presenciais da Festa da Penha, um grupo de cerca de 200 pessoas, entre elas, homens, mulheres, crianças e até cachorros, percorreu um trajeto de cerca de cinco quilômetros durante a 8ª edição da remaria, em homenagem à Nossa Senhora da Penha, neste sábado (23) no mar de Vila Velha, na Grande Vitória.
Em cima de pranchas de stand up paddle e caiaques, os devotos saíram da Praia da Costa e seguiram até o Parque da Prainha.
A psicóloga Tania Viana foi uma das participantes e contou que ficou emocionada durante a remaria. "A nossa santa é muito especial na nossa vida. Estamos sempre homenageando ela e agradecendo as graças", disse.
Remaria da Festa da Penha reúne cerca de 200 devotos no mar do ES
Remaria da Festa da Penha reúne cerca de 200 devotos no mar do ES Crédito: Fernando Estevão
A imagem da santa foi levada pela menina Rafaela de Almeida Tavares de 12 anos. "Foi muito especial carregar a santa, atração da festa", contou.
Mesmo para quem já está acostumado a remar, participar da remaria é diferente, de acordo com a contadora Ana Luiza Gomes. "É uma experiência única, ter a oportunidade de participar da remaria é muito emocionante! Estar tão perto da natureza em um estado tão maravilhoso quanto o nosso e abençoado por Nossa Senhora", disse a contadora.
Na chegada à Prainha, destino final do grupo, foi feito um momento de oração, agradecimento e bençãos do Frei Pedro Engel. "O trajeto foi difícil por causa do vento que estava fazendo, mas os romeiros e as romeiras foram firmes e completaram o trajeto. Para mim, é uma alegria participar da Remaria", disse o Frei.
Remaria da Festa da Penha reúne cerca de 200 devotos no mar do ES
Remaria da Festa da Penha reúne cerca de 200 devotos no mar do ES Crédito: Fernando Estevão
Com informações do G1ES

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