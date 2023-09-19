Reitor da Ufes participa de encontro com Papa Francisco

Organizado pelo Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras (GCUB), o encontro vai discutir, entre outros desafios da atualidade, mudanças climáticas, água e biodiversidade, desemprego e migração, tecnologia e tecnocracia. Na delegação brasileira estão reitores e reitoras de 41 universidades.

“O papa chamar os reitores para discutir questões de interesse mundial é uma deferência às universidades e uma consideração ao papel que elas podem desenvolver para a solução de problemas que afetam toda a sociedade. É uma grande oportunidade e a Ufes não poderia deixar de aceitar esse convite", disse Paulo Vargas.