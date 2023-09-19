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Em Roma

Reitor da Ufes participa de encontro com Papa Francisco

Paulo Vargas viajou para a Itália, onde vai participar de atividades, com a presença do pontífice, em que serão discutidos desemprego, clima, entre outros desafios da atualidade
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 set 2023 às 18:27

Publicado em 19 de Setembro de 2023 às 18:27

Ufes
Paulo Vargas, reitor da Ufes Crédito: Reprodução
O reitor da Ufes, Paulo Vargas, participa nesta quarta (20) e quinta-feiras (21) do Encontro de Reitores de Universidades Latino-Americanas e Caribenhas: Organizando a Esperança, em Roma, na Itália. O evento terá a presença do Papa Francisco.
Organizado pelo Grupo de Cooperação Internacional de Universidades Brasileiras (GCUB), o encontro vai discutir, entre outros desafios da atualidade, mudanças climáticas, água e biodiversidade, desemprego e migração, tecnologia e tecnocracia. Na delegação brasileira estão reitores e reitoras de 41 universidades.
“O papa chamar os reitores para discutir questões de interesse mundial é uma deferência às universidades e uma consideração ao papel que elas podem desenvolver para a solução de problemas que afetam toda a sociedade. É uma grande oportunidade e a Ufes não poderia deixar de aceitar esse convite", disse Paulo Vargas.
Com informações da assessoria da Ufes

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