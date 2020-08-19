Região Sul do ES vai receber sistema de alerta de inundações

Comunidade Morro do Sal, zona rural de Vargem Alta, foi atingida pela chuva no início do ano Crédito: Fernando Madeira

A Região Sul do Espírito Santo vai receber, em breve, equipamentos ao longo das bacias hidrográficas dos rios Novo e Itapemirim. O sistema vai monitorar o nível dos rios e alertar os riscos de inundações nas cidades. Nesta quarta-feira (19), órgãos do governo do Estado sobrevoaram a região para identificar os pontos que receberão os equipamentos.

Cachoeiro de Itapemirim, Alfredo Chaves, Vargem Alta, Iconha e Cidades do Caparaó, Castelo Piúma , que foram castigadas com as fortes chuvas no início deste ano, foram analisadas por uma equipe composta por membros da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) e da Defesa Civil Estadual. O sobrevoo teve o apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Espírito Santo (Notaer) e o registro de imagens da TV Educativa (TVE).

Segundo o presidente da Agerh, Fábio Ahnert, hoje foi a primeira etapa de implantação do sistema. Esse sistema vai ser muito importante pois vai antecipar a ocorrência principalmente da subida do nível do rio de tal forma que consiga preparar melhor a Defesa Civil para minimizar os prejuízos não só com o risco de vidas humanas, mas para atividades econômicas, informou.

O sistema é estudado desde o início do ano sobre as prováveis localizações das estações de monitoramento. Até o momento, 23 pontos foram identificados como estratégicos para a verificação do volume de chuvas e do comportamento das vazões dos rios. O custo estimado da implantação da rede de alerta está estimado em aproximadamente R$ 3 milhões.

Região Sul do Estado vai receber sistema de alerta de inundações Crédito: Reprodução Notaer

O equipamento, segundo o presidente da Agerh, tem sensores que conseguem fazer a medição da vazão do rio e transmitir informações via satélite, por meio de telemetria. Esse sobrevoo consegue dar velocidade maior a instalações, pois a equipe consegue ver de cima os melhores pontos ao longo dos trechos dos rios para colocar esses equipamentos, disse Fábio Ahnert.