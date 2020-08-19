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Prevenção

Região Sul do ES vai receber sistema de alerta de inundações

Bacias de importantes rios que cortam o Sul do Estado receberão equipamentos que poderão prever e evitar prejuízos causados pelas inundações durante as chuvas
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

19 ago 2020 às 17:00

Publicado em 19 de Agosto de 2020 às 17:00

Comunidade Morro do Sal, zona rural de Vargem Alta, foi atingida pela chuva
Comunidade Morro do Sal, zona rural de Vargem Alta, foi atingida pela chuva no início do ano Crédito: Fernando Madeira
A Região Sul do Espírito Santo vai receber, em breve, equipamentos ao longo das bacias hidrográficas dos rios Novo e Itapemirim. O sistema vai monitorar o nível dos rios e alertar os riscos de inundações nas cidades. Nesta quarta-feira (19), órgãos do governo do Estado sobrevoaram a região para identificar os pontos que receberão os equipamentos.
Cidades do Caparaó, CasteloCachoeiro de ItapemirimAlfredo ChavesVargem AltaIconha e Piúma, que foram castigadas com as fortes chuvas no início deste ano, foram analisadas por uma equipe composta por membros da Agência Estadual de Recursos Hídricos (Agerh) e da Defesa Civil Estadual. O sobrevoo teve o apoio do Núcleo de Operações e Transporte Aéreo do Espírito Santo (Notaer) e o registro de imagens da TV Educativa (TVE).
Segundo o presidente da Agerh, Fábio Ahnert, hoje foi a primeira etapa de implantação do sistema. Esse sistema vai ser muito importante pois vai antecipar a ocorrência principalmente da subida do nível do rio de tal forma que consiga preparar melhor a Defesa Civil para minimizar os prejuízos não só com o risco de vidas humanas, mas para atividades econômicas, informou.
O sistema é estudado desde o início do ano sobre as prováveis localizações das estações de monitoramento. Até o momento, 23 pontos foram identificados como estratégicos para a verificação do volume de chuvas e do comportamento das vazões dos rios. O custo estimado da implantação da rede de alerta está estimado em aproximadamente R$ 3 milhões.
Região Sul do Estado vai receber sistema de alerta de inundações
Região Sul do Estado vai receber sistema de alerta de inundações Crédito: Reprodução Notaer
O equipamento, segundo o presidente da Agerh, tem sensores que conseguem fazer a medição da vazão do rio e transmitir informações via satélite, por meio de telemetria. Esse sobrevoo consegue dar velocidade maior a instalações, pois a equipe consegue ver de cima os melhores pontos ao longo dos trechos dos rios para colocar esses equipamentos, disse Fábio Ahnert.
Apesar de nenhuma data ter sido informada, a próxima etapa deve ser a da instalação dos equipamentos.

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