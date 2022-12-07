Recadastramento de aposentados e pensionistas começa em janeiro de 2023

Sede do IPAJM, o Instituto do Previdência dos Servidores Estaduais do ES, em Vitória Crédito: Rodrigo Gavini

A partir de janeiro do próximo ano, aposentados e pensionistas do Espírito Santo , civis e militares poderão realizar a Prova de Vida do Instituto de Previdência do Estado (IPAJM). O procedimento é obrigatório e anual, e o beneficiário que não realizar o recadastramento terá o pagamento suspenso até que regularize a situação.

De acordo com o IPAJM, o Recadastramento 2023 deve ser realizado em qualquer agência do Banestes, distribuídas em diversas cidades capixabas. Os beneficiários devem levar documento de identificação com foto, como Carteira de Identidade e de Motorista, além do CPF.

Período de recadastramento 2023

1º Período:

Aniversário: nascidos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril

nascidos nos meses de janeiro, fevereiro, março e abril Início do recadastro: 1º de janeiro de 2023

1º de janeiro de 2023 Final do recadastro: 30 de abril de 2023

2º Período:

Aniversário: nascidos nos meses de maio, junho, julho e agosto

nascidos nos meses de maio, junho, julho e agosto Início do recadastro: 1º de maio de 2023

1º de maio de 2023 Final do recadastro: 31 de agosto de 2023

3° Período:

Aniversário: nascidos nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro

nascidos nos meses de setembro, outubro, novembro e dezembro Início do recadastro: 1º de setembro de 2023

1º de setembro de 2023 Final do recadastro: 31 de dezembro de 2023

Prova de Vida obrigatória: IPAJM alerta aposentados e pensionistas para prazos Crédito: IPAJM | Montagem A Gazeta

Quem precisa se recadastrar?

Aposentados e/ou pensionistas do IPAJM, civis e militares, de todos os Poderes.

Onde?

Em qualquer agência do Banestes, presencialmente. É necessário levar documento com foto e CPF.

O que acontece com o beneficiário que não se recadastrar?

Aqueles que não se recadastrarem terão o pagamento suspenso até que faça o procedimento, que é obrigatório e previsto em lei.

O que fazer caso a pessoa esteja impossibilitada de se dirigir, presencialmente, a uma agência Banestes para a comprovação da prova de vida?