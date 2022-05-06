Raiva humana: entenda a doença que pode matar

A Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) confirmou a terceira morte por raiva humana. Todas elas aconteceram durante o mês de abril e as vítimas são crianças moradoras da zona rural da cidade de Bertópolis, no Vale do Mucuri. Há ainda um quarto caso sob suspeita, de uma paciente que segue hospitalizada, em estado estável e em observação.

O primeiro caso é de um paciente de 12 anos, que veio a óbito no dia 4. Sobre o segundo há mais detalhes: ele teve confirmação pelo laboratório de referência no dia 19, de uma paciente de 12 anos. O caso foi notificado no dia 5, seguido de internação hospitalar. No dia 13, ela teve piora clínica e foi transferida para uma Unidade de Terapia Intensiva. Ela veio a morte no dia 29. O terceiro foi confirmado no dia 26, de um menino de 5 anos, que morreu no dia 17, mesma data em que a secretaria foi notificada. O caso dele é diferente: a criança não apresentava sinais de mordedura ou arranhadura por morcego.

Optou-se por investigar o óbito em função da proximidade geográfica das ocorrências e dos hábitos da comunidade, de acordo com os protocolos sanitários de prevenção e controle da doença. As amostras coletadas diagnosticaram raiva. Esse caso segue em investigação epidemiológica para identificação das circunstâncias do contágio.

O que está em suspeita foi notificado no dia 21. É de uma paciente de 11 anos, que apresentou sintomas inespecíficos como febre e dor de cabeça. Devido ao parentesco com o segundo caso confirmado, foi notificada como suspeita e encaminhada ao hospital de referência para a coleta de amostras. Os resultados ainda são aguardados.

A SES-MG encaminhou doses de vacina antirrábica para completar o esquema de vacinação na comunidade rural de Bertópolis. Até 28 de abril, 982 pessoas das 1.037 haviam sido vacinadas com a primeira dose da vacina contra a raiva humana. Outras 802 pessoas já tomaram a segunda dose, observando-se um intervalo de até sete dias.

A secretaria já havia fornecido vacina e soro antirrábico humano para a vacinação da população exposta e também vacina antirrábica animal para vacinação de cães e gatos da zona rural de Bertópolis. Na comunidade rural do município vizinho, Santa Helena de Minas, das 989 pessoas que residem no local, 593 foram vacinadas com a primeira dose.

Assim que foi notificada do primeiro caso suspeito, a SES-MG adotou medidas imediatas e contínuas de prevenção e controle da raiva na localidade:

- Notificação e Investigação dos dois casos suspeitos, bem como comunicação imediata ao Ministério da Saúde; - Investigação epidemiológica imediata dos dois casos. A investigação é realizada na localidade de ocorrência da exposição dos casos suspeitos, com busca ativa de pessoas que possam ter tido a mesma situação de risco dos casos suspeitos; e em seguida com o encaminhamento para atendimento médico profilático na localidade;

- Organização de reuniões periódicas para alinhamento e planejamento das ações de investigação dos casos e medidas de prevenção e controle da raiva, juntamente com a Secretaria Municipal de Saúde de Bertópolis, já ocorridas, nos dias 06, 07 e 08 de abril de 2022;

- Organização e realização de reuniões com a equipe médica local, da SES-MG e do Ministério da Saúde para alinhamento das condutas dos atendimentos antirrábicos na localidade (08 de abril de 2022);

- Disponibilização de imunobiológicos para o tratamento profilático antirrábico humano (pós-exposição e pré-exposição, conforme o caso (vacina antirrábica e soro antirrábico);

- Organização e monitoramento de vacinação dos contactantes do primeiro caso para início imediato no dia 09 de abril; - Organização e monitoramento de vacinação de pré-exposição para todos os moradores da localidade rural, para início também no dia 09 de abril de 2022;

- Disponibilização de 100 doses de vacina antirrábica animal para vacinação antirrábica de cães e gatos da localidade, conforme a população animal estimada para a área. A vacinação está sendo realizada na localidade, com objetivo de imunizar cães e gatos e com isso, implementar ações de prevenção e controle da doença. A ação está sendo realizada pelos agentes de Endemias da Secretaria Municipal de Saúde de Bertópolis com início em 06 de abril de 2022;

- Monitoramento das ações de campo desenvolvidas pelo Instituto Mineiro de Agropecuária (IMA) para ações de prevenção e controle da raiva na localidade. Este está na região, e realiza investigação epidemiológica, para verificar espoliações de morcegos em animais de produção, presença ou relato de mortes de animais com sinais clínicos neurológicos, bem como informações sobre a realização de vacinação antirrábica. Foram realizados ainda contatos com produtores rurais, informando sobre as formas de prevenção da raiva dos herbívoros;

- Realização de ações de educação em saúde na região com objetivo de alertar as pessoas sobre a doença, e suas formas de transmissão, bem como as medidas de prevenção e controle da raiva;

- Organização e realização de webinário para profissionais de saúde do estado de Minas Gerais sobre atualização do atendimento antirrábico humano, em 19/04/2022.