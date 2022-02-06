Saiba como identificar doenças silenciosas que demoram a se manifestar

Identificar manchas e pintas do próprio corpo é uma das formas de diagnosticar doenças silenciosas e evitar tratamentos mais invasivos. Crédito: Shutterstock

Febre e dor são alguns dos sinais típicos que o corpo envia quando não está saudável. No entanto, o que muitas pessoas não sabem é que existem doenças que não apresentam sintomas nas fases iniciais. E isso pode atrasar o tratamento ou dificultar as chances de cura.

Algumas delas são até conhecidas pela comunidade médica, como diabetes, hipertensão, depressão e hepatites. Apesar de mais populares, todas são silenciosas e têm sintomas que podem ser confundidos com outras enfermidades, além de passarem despercebidos.

Outras doenças, no entanto, são menos conhecidas, mas tão graves quanto. Uma delas é o Linfoma de Hodking, caracterizada por câncer no sistema linfático. Segundo o médico cirurgião de cabeça e pescoço Marco Homero, a enfermidade dá poucos sinais e os sintomas na fase inicial, como caroços em algumas regiões do corpo, no pescoço e nas axilas, podem passar despercebidos.

“Há o grande risco de que o diagnóstico precoce não seja feito. E, muitas vezes, quando o paciente descobre a doença, a progressão já está acelerada, tornando-se um câncer avançado”, alerta Homero.

As doenças intestinais inflamatórias também podem ser silenciosas e causar problemas sérios quando não diagnosticadas correta e precocemente. De acordo com informações do Ministério da Saúde , cerca de 10 milhões de pessoas em todo o mundo vivem com alguma das enfermidades do intestino e os números estão em ascensão.

Para o cirurgião do aparelho digestivo Gibran Sassine, é preciso que as pessoas fiquem atentas aos sinais do corpo. “A síndrome do intestino irritado (ou SII) é uma doença silenciosa e que não tem uma causa orgânica específica. Ela pode ser causada por fatores como estresse e ansiedade. O paciente sente dor abdominal e intestinal, diarreia e alterações nas fezes”, diz.

O especialista explica que as doenças intestinais podem impactar na diminuição significativa da qualidade de vida dos doentes, sobretudo se não estiver controlada.

ENDOMETRIOSE E CÂNCER DE OVÁRIO

endometriose, realidade de cerca de 10% da população feminina do Brasil, segundo a Outra doença que merece atenção é a, realidade de cerca de 10% da população feminina do Brasil, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) . De acordo com a ginecologista Thaissa Tinoco, os sintomas mais comuns são cólicas menstruais intensas e desconforto na relação sexual. “Mas muitas vezes, quando os sintomas são mais brandos, as mulheres julgam serem normais. Nesses casos, o diagnóstico precoce se torna mais difícil”, lamenta.

O câncer de ovário, mesmo quando já está avançado, tem sintomas que podem ser confundidos com manifestações comuns de outras enfermidades, como a sensação de indigestão, explica a oncologista Virgínia Altoé Sessa. “O tumor é o terceiro câncer ginecológico mais comum entre as mulheres. Ele geralmente se manifesta no período posterior à menopausa, mas pode acometer jovens em idade reprodutiva”.

A médica alerta que não existe um exame de rastreio para o câncer de ovário, como a mamografia, para o de mama; e o Papanicolau, específico para detectar o câncer de colo de útero. Por isso, a recomendação é que as mulheres não faltem às visitas anuais ao ginecologista, além de ficarem de olho no seu histórico de saúde familiar. “O tumor de ovário é o mais letal dos tumores ginecológicos. Então, quanto antes for detectado, maiores serão as opções de tratamento”.

DOENÇAS BUCAIS

A boca também pode abrigar situações graves, como a periodontite e o câncer de boca. Quando os sintomas não são observados no início, desencadeiam problemas sérios, podendo levar à morte. De acordo com a cirurgiã-dentista especializada em odontologia oncológica, Beatriz Coutens, essas duas doenças raramente causam dor.

“No caso da periodontite, o paciente pode conviver por anos com esta condição, antes de chegar a um diagnóstico da doença. O câncer de boca, por sua vez, não apresenta praticamente nenhum sintoma no estágio inicial. É muito importante um acompanhamento periódico com um dentista não apenas para tratar problemas nos dentes, como cáries. Esse profissional é especialista na cavidade oral e avalia a boca como um todo”, pontua Coutens.

A periodicidade ideal, segundo a cirurgiã-dentista é de seis em seis meses. Quando os pacientes apresentam alguma doença mais grave, esse intervalo pode ser menor, seja trimestral ou quadrimestral.

PREVENÇÃO

Para prevenir doenças silenciosas, o médico cirurgião Marco Homero salienta que é fundamental que a pessoa conheça o próprio corpo para conseguir identificar alterações visíveis a olho nu ou com o tato.

“Na hora de escovar os dentes, examinar a boca; ficar atento às manchas e pintas que aparecem na pele ou que mudam de coloração. No caso das mulheres, a prática constante do autoexame. Esse é o básico para prevenir doenças que não têm sintomas iniciais. Mas, além disso, qualquer desconforto que a pessoa sentir por mais de duas semana, deve procurar um médico para uma investigação mais apurada”, pontua.