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Praia em Marataízes

Projeto oferece banho de mar a pessoas com dificuldade de locomoção no ES

Iniciativa ajuda idosos e qualquer outra pessoa com dificuldade de locomoção a ter acesso ao banho de mar. Para participar, é preciso fazer um agendamento
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

14 jan 2022 às 13:37

Publicado em 14 de Janeiro de 2022 às 13:37

Projeto oferta banho de mar a pessoas com deficiência física em Marataízes Crédito: Divulgação/ PMM
A Prefeitura de Marataízes, no Litoral Sul do Espírito Santo, retomou o projeto Praia Para Todos, na Praia Central. A iniciativa ajuda idosos e qualquer outra pessoa com dificuldade de locomoção a ter acesso ao banho de mar com todo apoio e segurança de guarda-vidas.
Criado há dois anos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o projeto foi retomado na segunda-feira (10). Segundo o município, os banhos haviam sido paralisados temporariamente devido à pandemia de Covid-19.
Para ter acesso ao projeto, é preciso agendar. O projeto funciona de terça a domingo, das 8h às 12h, com o agendamento pelo número (28) 99926 - 2033, das 8h às 18h.

Projeto oferta banho de mar a pessoas com deficiência física em Marataízes

Os banhos de mar no balneário acontecem próximo ao Primeiro Píer, que possui uma área protegida das ondulações mais fortes; e perto da Praça Central, com estrutura de estacionamento e acessibilidade.

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