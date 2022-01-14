Projeto oferece banho de mar a pessoas com dificuldade de locomoção no ES

Projeto oferta banho de mar a pessoas com deficiência física em Marataízes Crédito: Divulgação/ PMM

A Prefeitura de Marataízes , no Litoral Sul do Espírito Santo, retomou o projeto Praia Para Todos, na Praia Central. A iniciativa ajuda idosos e qualquer outra pessoa com dificuldade de locomoção a ter acesso ao banho de mar com todo apoio e segurança de guarda-vidas.

Criado há dois anos pela Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, o projeto foi retomado na segunda-feira (10). Segundo o município, os banhos haviam sido paralisados temporariamente devido à pandemia de Covid-19.

Para ter acesso ao projeto, é preciso agendar. O projeto funciona de terça a domingo, das 8h às 12h, com o agendamento pelo número (28) 99926 - 2033, das 8h às 18h.

Projeto oferta banho de mar a pessoas com deficiência física em Marataízes