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Carnaval de Vitória

Proibidos de desfilar, blocos do Centro farão manifestação no fim de semana

Decreto autorizava desfiles até 12 de março, mas Prefeitura de Vitória suspendeu alvará de blocos que sairiam no sábado (25) e domingo (26), após recomendação do MPES
Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

24 fev 2023 às 15:52

Publicado em 24 de Fevereiro de 2023 às 15:52

Ato em protesto contra a proibição do Carnaval no Centro de Vitória
Representantes de blocos fizeram ato em protesto contra a proibição do carnaval no Centro de Vitória Crédito: Fernando Madeira
Após serem proibidos de desfilar neste fim de semana, blocos de carnaval do Centro de Vitória prometem fazer manifestações no sábado (25) e no domingo (26) em defesa da folia nas ruas da Capital.
No Centro, neste fim de semana, estava previsto a saída de dois blocos: o Esquerda Festiva, que sairia no sábado (25), e o Prakabá, no domingo (26). Mas o alvará que autorizava esses desfiles foi cancelado pela Prefeitura de Vitória depois de a administração ter recebido uma recomendação do Ministério Público do Espírito Santo para que barrasse os blocos no fim de semana. O promotor responsável pela recomendação, Marcelo Lemos, justificou que "o carnaval já acabou".
Diante da proibição, representantes dos blocos de carnaval do Centro  se reuniram nesta sexta-feira (24) e decidiram fazer uma manifestação em defesa dos desfiles, no fim de semana. No sábado (25), a concentração será na Rua Sete, em frente à escadaria da Piedade, a partir das 14 horas. E no domingo (26), os manifestantes prometem se reunir às 14 horas, na Rua Maria Saraiva.
"Esses dois atos político-culturais de caráter lúdico e pacífico visam convocar foliões, moradores e integrantes dos blocos para estarem nas ruas como uma crítica à decisão adotada pela Prefeitura Municipal de Vitória em resposta ao posicionamento proibicionista do Ministério Público do Espírito Santo que incorre na criminalização da cultura popular do carnaval de rua do Centro de Vitória", informou o Blocão (Liga dos Blocos do Centro de Vitória) por nota.
Proibidos de desfilar, blocos do Centro farão manifestação no fim de semana
Segundo Sandrinha Oliveira, integrante do Afrokizomba e do Grupo de Trabalho (GT) que representa os blocos, o percurso será definido no momento do encontro.
"Vamos fazer uma manifestação no centro histórico em defesa do carnaval. Será espontânea. Quem quiser levar instrumento será bem-vindo para mostrar a importância do carnaval de rua, que, inclusive, movimenta o comércio", disse Sandrinha.
O decreto publicado pela Prefeitura de Vitória, que regulamenta as regras para o carnaval na Capital, autorizava a saída de blocos na cidade no período de 21 de janeiro a 12 de março, exceto nos dias dos desfiles das escolas no Sambão do Povo, que foi de 10 a 12 de fevereiro.
A Prefeitura de Vitória foi procurada na noite de quinta-feira (23) e na manhã desta sexta-feira (24) para se manifestar sobre a recomendação do MPES, mas ainda não se pronunciou. Assim que houver um posicionamento, este texto será atualizado.

Ato em protesto contra proibição do Carnaval no Centro de Vitória

Blocão diz que recomendação é medida discriminatória

A Liga dos Blocos do Centro de Vitória, Blocão, vem por meio desta nota, manifestar com veemência, seu repúdio à Notificação Recomendatória (NR) 01/2023 do Ministério Público do Espírito Santo à Prefeitura Municipal de Vitória, em “impedir quaisquer tipos de realização de carnaval de rua no bairro Centro de Vitória”, bem como a suspensão das licenças de blocos de rua para desfile nos próximos sábado e domingo. 

A Notificação Recomendatória baseia-se em reportagens aleatórias como justificativa para o poder público apurar possíveis irregularidades ocorridas durante o carnaval de rua do Centro de Vitória. Ressaltamos que não houve nenhuma ocorrência durante os desfiles dos blocos: todas foram muito após estes, conforme as mesmas reportagens. Manter a ordem e a segurança da população, independente da situação, manifestação ou qualquer outro ato é questão de Segurança Pública, sob responsabilidade do Estado, conforme citado na própria NR. 

 O mesmo documento questiona sobre a destinação do lixo. A própria Prefeitura de Vitória, pela pessoa do secretário de Serviços Urbanos, informa na reportagem que foram colocados contentores, “mas talvez devido ao número de pessoas na rua naquele momento, muita gente faz o descarte de lixo no chão”. 

Fica explícita a ineficiência da Prefeitura na correta mensuração e disposição de contentores, bem como na disponibilização de limpeza pública suficiente durante os festejos. É imprudente citar uma festa popular como fonte poluidora da baía de Vitória, que sofre, há décadas, com poluição muito além do lixo jogado pelos transeuntes, mas com toneladas de esgoto ali lançados diretamente. 

A notificação ainda trata da poluição sonora, mas não houve medição durante a folia, nem a presença de fiscais ambientais. Além do mais, o MP não questiona o carnaval de blocos em outros bairros, antes inclusive da data oficial do carnaval, durante ou depois. Entendemos que o MP diferencia o tratamento dado à manifestação popular do carnaval no Centro da Capital, que historicamente é um berço da cultura, das manifestações populares, especialmente dos blocos de carnaval e escola de samba no ES. 

O MP também não menciona a suspensão dos blocos em outros bairros, que continuarão seus desfiles normalmente, colocando o Centro, mais uma vez, como vítima isolada num ataque do poder público contra a cultura, a arte, o turismo e o comércio. Ressaltamos que os Blocos no Centro tiveram seu horário limitado até 18h, regra que foi cumprida por todos. A dispersão dos foliões e imposição da ordem, caso necessárias, cabem à Polícia Militar e Guarda Municipal, que visivelmente não cumpriram seu papel. Não houve, em nenhum momento, desrespeito a qualquer legislação, mesmo sabendo que o carnaval, como manifestação popular, não pode ser coibido pelo poder público, que, ao contrário, deve proporcionar a infraestrutura adequada, bem como segurança, limpeza e organização das festividades. 

A Constituição Federal em seu Art. 215 afirma: O Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional, e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. § 1º O Estado protegerá as manifestações das culturas populares, indígenas e afrobrasileiras, e das de outros grupos participantes do processo civilizatório nacional. Isto significa que a Prefeitura e o Estado deveriam cumprir seu papel de manter a ordem e zelar pela destinação dos resíduos durante o período de Carnaval, pela segurança e a proteção ao patrimônio. 

A importância do Carnaval para o Centro e para o Município extrapola a cultura e contribui, fortemente, para o turismo, para a dinamização da economia local, geração de renda e arrecadação tributária. A referida recomendação revela-se uma medida inconstitucional e discriminatória, que acaba por criminalizar a maior manifestação da cultura popular do país e, em especial, o carnaval do Centro da Capital.

Nota da Liga dos Blocos do Centro de Vitória

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