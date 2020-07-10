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Volta às aulas

Professores aproveitam a pandemia para transformar escola infantil no ES

Além de cores mais alegres, o projeto visa transformar o Centro de Educação Infantil Municipal Crescer, localizado no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado, em um ambiente mais humanizado e acolhedor
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

10 jul 2020 às 12:45

Publicado em 10 de Julho de 2020 às 12:45

Ceim Crescer, bairro Interlagos, Linhares
No Ceim Crescer, em Linhares, as crianças vão encontrar vários brinquedos e um cenário mais humanizado e acolhedor Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Ainda sem data prevista para retomar as atividades, o Centro de Educação Infantil Municipal Crescer, localizado no bairro Interlagos, em Linhares, no Norte do Estado, está desenvolvendo um projeto para transformar a unidade e preparar um espaço ainda mais humanizado para receber os alunos quando a pandemia do novo coronavírus passar. O objetivo do projeto, segundo os profissionais da escola, é tornar o ambiente mais acolhedor e alegre.
O projeto institucional de revitalização e humanização da escola está sendo desenvolvido por diversos professores e profissionais da unidade, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, Associação de Moradores do bairro Interlagos, pais de alunos e da comunidade que abraçaram a iniciativa.
De acordo com a diretora da instituição, Rosinéia Bergamaschi de Mello, na primeira etapa foram realizadas pinturas nos muros e instalado o parquinho feito com eucalipto sustentável. No local as crianças vão encontrar balanço, gangorra, escorregador e motinhas confeccionadas com pneus recicláveis.

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Ceim Crescer, bairro Interlagos, Linhares
Ceim Crescer localizado no bairro Interlagos, em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação
Durante os trabalhos executados pelos profissionais, a diretora reforça que todas as medidas de prevenção necessárias durante a pandemia estão sendo cumpridas para desenvolver o projeto.
O projeto institucional foi elaborado para transformar a escola em um espaço mais agradável, humanizado e colorido, com a cara da educação infantil. Que além do aprendizado, o novo ambiente estimule a criatividade e desperte na criança a sensação de estar num lugar encantador, acolhedor e feliz. Não só para as crianças, para os funcionários e comunidade escolar também, destaca a diretora.
O próximo passo é fazer uma divisão dos espaços com materiais recicláveis, como paletes de madeira e borrachas, proporcionando um ambiente de socialização para receber os pais e a comunidade.
Além disso, o projeto vai contemplar a revitalização de todo o ambiente escolar como pintura, criação do jardim, arborização, confecção de brinquedos com materiais recicláveis, plantio de flores para harmonizar a escola e a construção da horta, que será iniciada assim que as crianças retornarem à escola.
Ceim Chapeuzinho Vermelho, bairro Interlagos, Linhares
O Ceim Chapeuzinho Vermelho também deu início a um projeto de revitalização dos espaços Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

CEIM CHAPEUZINHO VERMELHO

Outra unidade escolar da cidade que também está aproveitando a pandemia para revitalizar o ambiente educacional é o Ceim Chapeuzinho Vermelho, também no bairro Interlagos. Além do muro que recebeu pintura com desenhos infantis, o interior da escola também foi transformado pela criatividade da equipe de profissionais da instituição.
Aproveitamos o período sem alunos na escola para revitalizar o ambiente, respeitando às normas de prevenção ao coronavírus. Vamos receber nossos alunos num ambiente mais aconchegante e acolhedor quando as aulas retornarem, explica a diretora da escola, Márcia Lúcia Moreira.
São pequenas ações que transformam a instituição e deixam o ambiente escolar ainda mais acolhedor, pronto para receber os alunos quando as aulas puderem retornar com segurança.
Ceim Chapeuzinho Vermelho, bairro Interlagos, Linhares
Mais colorido, o Ceim Chapeuzinho Vermelho também teve a área de diversão revitalizada Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

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