Professores aproveitam a pandemia para transformar escola infantil no ES

No Ceim Crescer, em Linhares, as crianças vão encontrar vários brinquedos e um cenário mais humanizado e acolhedor Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Ainda sem data prevista para retomar as atividades, o Centro de Educação Infantil Municipal Crescer, localizado no bairro Interlagos, em Linhares , no Norte do Estado, está desenvolvendo um projeto para transformar a unidade e preparar um espaço ainda mais humanizado para receber os alunos quando a pandemia do novo coronavírus passar. O objetivo do projeto, segundo os profissionais da escola, é tornar o ambiente mais acolhedor e alegre.

O projeto institucional de revitalização e humanização da escola está sendo desenvolvido por diversos professores e profissionais da unidade, com apoio da Secretaria Municipal de Educação, Associação de Moradores do bairro Interlagos, pais de alunos e da comunidade que abraçaram a iniciativa.

De acordo com a diretora da instituição, Rosinéia Bergamaschi de Mello, na primeira etapa foram realizadas pinturas nos muros e instalado o parquinho feito com eucalipto sustentável. No local as crianças vão encontrar balanço, gangorra, escorregador e motinhas confeccionadas com pneus recicláveis.

Ceim Crescer localizado no bairro Interlagos, em Linhares Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

Durante os trabalhos executados pelos profissionais, a diretora reforça que todas as medidas de prevenção necessárias durante a pandemia estão sendo cumpridas para desenvolver o projeto.

O projeto institucional foi elaborado para transformar a escola em um espaço mais agradável, humanizado e colorido, com a cara da educação infantil. Que além do aprendizado, o novo ambiente estimule a criatividade e desperte na criança a sensação de estar num lugar encantador, acolhedor e feliz. Não só para as crianças, para os funcionários e comunidade escolar também, destaca a diretora.

O próximo passo é fazer uma divisão dos espaços com materiais recicláveis, como paletes de madeira e borrachas, proporcionando um ambiente de socialização para receber os pais e a comunidade.

Além disso, o projeto vai contemplar a revitalização de todo o ambiente escolar como pintura, criação do jardim, arborização, confecção de brinquedos com materiais recicláveis, plantio de flores para harmonizar a escola e a construção da horta, que será iniciada assim que as crianças retornarem à escola.

O Ceim Chapeuzinho Vermelho também deu início a um projeto de revitalização dos espaços Crédito: Prefeitura de Linhares/Divulgação

CEIM CHAPEUZINHO VERMELHO

Outra unidade escolar da cidade que também está aproveitando a pandemia para revitalizar o ambiente educacional é o Ceim Chapeuzinho Vermelho, também no bairro Interlagos. Além do muro que recebeu pintura com desenhos infantis, o interior da escola também foi transformado pela criatividade da equipe de profissionais da instituição.

Aproveitamos o período sem alunos na escola para revitalizar o ambiente, respeitando às normas de prevenção ao coronavírus. Vamos receber nossos alunos num ambiente mais aconchegante e acolhedor quando as aulas retornarem, explica a diretora da escola, Márcia Lúcia Moreira.

São pequenas ações que transformam a instituição e deixam o ambiente escolar ainda mais acolhedor, pronto para receber os alunos quando as aulas puderem retornar com segurança.