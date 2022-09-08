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Acompanhava alunos

Professora passa mal e morre durante desfile de 7 de setembro no ES

Nora Ney do Carmo Ortolan, de 61 anos, acompanhava alunos da creche em que dava aulas quando passou mal. Ela chegou a ser socorrida e levada para um hospital, mas não resistiu
Viviane Maciel

Viviane Maciel

Publicado em 

08 set 2022 às 09:21

Publicado em 08 de Setembro de 2022 às 09:21

Nora Ney do Carmo Ortolan, de 61 anos, acompanhava alunos da creche em que dava aulas quando passou mal e morreu.
Nora Ney do Carmo Ortolan, de 61 anos, acompanhava alunos da creche em que dava aulas quando passou mal e morreu Crédito: Redes sociais
Professora passa mal e morre durante desfile de 7 de setembro no ES
Uma professora morreu após um mal súbito durante desfile cívico no dia da Independência do Brasil no fim da tarde desta quarta-feira (7), em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Prefeitura do município, Nora Ney do Carmo Ortolan, de 61 anos, acompanhava alunos da creche em que dava aulas quando passou mal e desmaiou. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu.
O desfile passava pela Avenida Carlos de Medeiros quando a professora desmaiou. Ela foi socorrida por pessoas que estavam no evento e a levaram para o hospital, onde a morte foi constatada. O laudo médico, divulgado na manhã desta quinta-feira (8), constatou que a causa da morte foi infarto, causado por hipertensão arterial.
Nora Ney trabalhava há 22 anos na rede municipal de educação e atualmente dava aulas na creche CMEI Dona Chica. Nas redes sociais, a Prefeitura de Baixo Guandu se manifestou sobre a morte da educadora.
O município informou que está dando todo apoio para a família, cobrindo as despesas com funeral. As aulas nas escolas municipais já estavam suspensas devido ao feriado.

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