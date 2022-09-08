Professora passa mal e morre durante desfile de 7 de setembro no ES

Nora Ney do Carmo Ortolan, de 61 anos, acompanhava alunos da creche em que dava aulas quando passou mal e morreu

O desfile passava pela Avenida Carlos de Medeiros quando a professora desmaiou. Ela foi socorrida por pessoas que estavam no evento e a levaram para o hospital, onde a morte foi constatada. O laudo médico, divulgado na manhã desta quinta-feira (8), constatou que a causa da morte foi infarto, causado por hipertensão arterial.