Professora passa mal e morre durante desfile de 7 de setembro no ES
Uma professora morreu após um mal súbito durante desfile cívico no dia da Independência do Brasil no fim da tarde desta quarta-feira (7), em Baixo Guandu, no Noroeste do Espírito Santo. Segundo a Prefeitura do município, Nora Ney do Carmo Ortolan, de 61 anos, acompanhava alunos da creche em que dava aulas quando passou mal e desmaiou. Ela chegou a ser levada para o hospital, mas não resistiu.
O desfile passava pela Avenida Carlos de Medeiros quando a professora desmaiou. Ela foi socorrida por pessoas que estavam no evento e a levaram para o hospital, onde a morte foi constatada. O laudo médico, divulgado na manhã desta quinta-feira (8), constatou que a causa da morte foi infarto, causado por hipertensão arterial.
Nora Ney trabalhava há 22 anos na rede municipal de educação e atualmente dava aulas na creche CMEI Dona Chica. Nas redes sociais, a Prefeitura de Baixo Guandu se manifestou sobre a morte da educadora.
O município informou que está dando todo apoio para a família, cobrindo as despesas com funeral. As aulas nas escolas municipais já estavam suspensas devido ao feriado.