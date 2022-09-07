Dia da Independência: veja como foram os desfiles em cidades do ES

Fora da Grande Vitória, que contou com o desfile cívico-militar na capital, no interior do Espírito Santo também foram registrados os tradicionais desfiles com bandas e militares nos municípios de Linhares, no Norte do Estado, e em Apiacá e Irupi, na região Sul, na manhã desta quarta-feira (7).
A orquestra do Centro Linharense de Amigos do Menor (Clam) junto da Banda Marcial Olímpio Bezerra (Bamob) comandaram o ritmo do evento. Viaturas da polícia militar, dos bombeiros e da guarda municipal também participaram do desfile, bem como o exército brasileiro.
Veja as imagens dos desfiles e apresentações a seguir:
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Com informações da TV Gazeta Norte.