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Dia da Independência: veja como foram os desfiles em cidades do ES

Além da Grande Vitória, o tradicional desfile cívico-militar aconteceu nas cidades do interior do Estado, como em Linhares e Apiacá
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

07 set 2022 às 19:24

Publicado em 07 de Setembro de 2022 às 19:24

Dia da Independência: veja como foram os desfiles em cidades do ES
O exército brasileiro marcou presença no desfile em Linhares Crédito: Jota Júnior
Fora da Grande Vitória, que contou com o desfile cívico-militar na capital, no interior do Espírito Santo também foram registrados os tradicionais desfiles com bandas e militares nos municípios de Linhares, no Norte do Estado, e em Apiacá e Irupi, na região Sul, na manhã desta quarta-feira (7).
Este ano, o Brasil comemora 200 anos de Independência. Em Linhares, as ruas da cidade ficaram cheias e ganharam um colorido especial. Nem a chuva fina atrapalhou o desfile.
A orquestra do Centro Linharense de Amigos do Menor (Clam) junto da Banda Marcial Olímpio Bezerra (Bamob) comandaram o ritmo do evento. Viaturas da polícia militar, dos bombeiros e da guarda municipal também participaram do desfile, bem como o exército brasileiro.
Em Apiacá, o destaque foi para as escolas que deixaram as ruas cheias de alunos marchando. Já em Irupi, houve uma apresentação da banda de instrumentos de sopro do projeto de música da prefeitura do município, na Alvorada da Independência.
Veja as imagens dos desfiles e apresentações a seguir:

Dia da Independência: veja como foram os desfiles em cidades do ES

Com informações da TV Gazeta Norte.

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