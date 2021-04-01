Professor de balé faz rifa para não perder casa em Guaçuí

Ricardo Reis mora há 11 anos na Região Sul do Estado Crédito: Divulgação

O professor de balé clássico Ricardo Reis, de 43 anos, começou uma campanha nas redes sociais para conseguir dinheiro para pagar a casa que comprou recentemente no município de Guaçuí , no Caparaó capixaba. Reis tem duas escolas de dança, porém, com a pandemia, ficou sem trabalho e sem renda. Ele é conhecido na região e já treinou bailarinas que ingressaram em companhias de dança mundialmente reconhecidas, como o Ballet Bolshoi.

Ricardo atua há 25 anos na dança e há 11 anos mora na Região Sul. Após um trabalho em Guaçuí, se apaixonou pela beleza e tranquilidade do local e trocou Vila Velha pela cidade do interior. Há dois anos, o professor adquiriu uma chácara, a três quilômetros do centro, por R$ 140 mil.

Ricardo Reis comprou chácara em Guaçuí há dois anos Crédito: Divulgação

Porém, por conta da pandemia de coronavírus, as escolas de dança que administra (uma em Guaçuí e outra em Varre-sai, Rio de Janeiro) passaram a atender grupos menores de alunos, para manter o distanciamento social. Seguindo o último decreto estadual, ele precisou suspender totalmente as aulas.

Sem os recursos, Ricardo está com as parcelas do imóvel atrasadas e corre o risco de perder o lugar que escolheu para viver. “Quero que a pandemia acabe e que tudo isso passe logo, mas precisei me levantar, sacudir a poeira e dar um jeito para seguir em frente. Tive a ideia de fazer uma rifa, de uma smart TV de 43’’, e estou tendo o apoio de muitas pessoas”, disse Ricardo.