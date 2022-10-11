Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Recuperação

Professor da Ufes de São Mateus com malária sai da UTI: "Pior já passou"

Fábio Luiz Partelli permanece hospitalizado, mas apresenta sinais de melhoras e se recupera no quarto. Durante o período na UTI, ele ficou em coma induzido

Publicado em 11 de Outubro de 2022 às 10:50

Vinícius Lodi

Vinícius Lodi

Publicado em 

11 out 2022 às 10:50
Professor da Ufes de São Mateus, Fábio Partelli, está internado com malária
Professor da Ufes de São Mateus, Fábio Partelli, está internado com malária Crédito: Redes sociais
Internado há 30 dias com malária, o professor e pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) de São Mateus,  Fábio Luiz Partelli, saiu da UTI e está se recuperando no quarto de um hospital em Vitória. Ele testou positivo para doença e teve o estado de saúde agravado, chegando a ficar em coma induzido. O caso dele é monitorado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Em agosto deste ano, o docente voltou de uma viagem que havia feito à África.
Fábio Luiz está em um quarto hospitalar, onde se recupera da doença e das sequelas deixadas pelo longo período na UTI. A Sesa confirmou a internação do pesquisador no dia 12 de setembro. Ele estava em um hospital particular em São Mateus e depois foi transferido para outro na Capital.
“Fiquei na UTI por 30 dias e voltei para o quarto. Estou no quarto há três dias, já em fase de recuperação. O pior já passou, fiquei em coma induzido. Lógico que existem as sequelas depois desse tempo de internação em UTI. Agora é o momento de me recuperar delas e espero que daqui a alguns dias eu já esteja plenamente recuperado”, disse o professor da Ufes para a reportagem de A Gazeta.
O professor coordena a parte brasileira do convênio de cooperação técnica firmado entre Brasil, Portugal e Moçambique dentro de um projeto que prevê a produção de café sustentável no Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique. A Ufes informou, em setembro, que possivelmente a doença foi contraída no continente africano.
O professor também é diretor de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e faz parte do Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas do campus de São Mateus desde 2008.

MALÁRIA: CONHEÇA A DOENÇA

A malária é uma doença febril aguda transmitida pela picada de mosquitos do gênero Anopheles, infectados com um microorganismo do gênero Plasmodium. Outra possibilidade de infecção se dá por meio do contato direto com o sangue de uma pessoa já contaminada. Após entrar no corpo humano, os parasitas atingem o fígado, no qual se reproduzem e passam a atacar os glóbulos vermelhos do sangue.
Depois disso é que costumam aparecer os primeiros sintomas – em geral, entre oito e 30 dias após a picada. Entre os principais relatados, estão:
  • Febre, associada ou não a calafrios; 
  • Tremor; 
  • Suor intenso; 
  • Dor de cabeça; 
  • Dor no corpo.
Apesar de ter cura, a malária pode evoluir para quadros graves, como anemia, insuficiência renal ou hepática e coma – podendo levar à morte –, caso seja diagnosticada tardiamente. Nesta cartilha da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) em parceria com o Ministério da Saúde é possível obter mais informações.

Veja Também

Ato contra assaltos em Urussuquara bloqueia pontes em São Mateus

Mãe presa por deixar filho trancado em casa em São Mateus deixa cadeia

Câmera flagra assalto com reféns no meio da rua em São Mateus

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

São Mateus UFES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição com fotos de Sebastião Salgado foi a escolhida para a abertura do Cais das Artes
Cais das Artes e a arquitetura de Paulo Mendes da Rocha: um legado para o ES
Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 19/04/2026
Imagem de destaque
Capixaba Esquiva Falcão vende medalha olímpica de prata conquistada em Londres 2012

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados