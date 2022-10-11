Professor da Ufes de São Mateus com malária sai da UTI: "Pior já passou"

Professor da Ufes de São Mateus, Fábio Partelli, está internado com malária Crédito: Redes sociais

Internado há 30 dias com malária, o professor e pesquisador da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) de São Mateus, Fábio Luiz Partelli, saiu da UTI e está se recuperando no quarto de um hospital em Vitória. Ele testou positivo para doença e teve o estado de saúde agravado, chegando a ficar em coma induzido. O caso dele é monitorado pela Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Em agosto deste ano, o docente voltou de uma viagem que havia feito à África.

Fábio Luiz está em um quarto hospitalar, onde se recupera da doença e das sequelas deixadas pelo longo período na UTI. A Sesa confirmou a internação do pesquisador no dia 12 de setembro. Ele estava em um hospital particular em São Mateus e depois foi transferido para outro na Capital.

A Gazeta. “Fiquei na UTI por 30 dias e voltei para o quarto. Estou no quarto há três dias, já em fase de recuperação. O pior já passou, fiquei em coma induzido. Lógico que existem as sequelas depois desse tempo de internação em UTI. Agora é o momento de me recuperar delas e espero que daqui a alguns dias eu já esteja plenamente recuperado”, disse o professor da Ufes para a reportagem de

O professor coordena a parte brasileira do convênio de cooperação técnica firmado entre Brasil, Portugal e Moçambique dentro de um projeto que prevê a produção de café sustentável no Parque Nacional da Gorongosa, em Moçambique. A Ufes informou, em setembro, que possivelmente a doença foi contraída no continente africano.

O professor também é diretor de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e faz parte do Departamento de Ciências Agrárias e Biológicas do campus de São Mateus desde 2008.

MALÁRIA: CONHEÇA A DOENÇA

A malária é uma doença febril aguda transmitida pela picada de mosquitos do gênero Anopheles, infectados com um microorganismo do gênero Plasmodium. Outra possibilidade de infecção se dá por meio do contato direto com o sangue de uma pessoa já contaminada. Após entrar no corpo humano, os parasitas atingem o fígado, no qual se reproduzem e passam a atacar os glóbulos vermelhos do sangue.

Depois disso é que costumam aparecer os primeiros sintomas – em geral, entre oito e 30 dias após a picada. Entre os principais relatados, estão:

Febre, associada ou não a calafrios;

Tremor;

Suor intenso;

Dor de cabeça;

Dor no corpo.