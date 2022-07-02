Procissão marítima de São Pedro volta a ser realizada em Vitória após 2 anos

Procissão marítma em homenagem a São Pedro na Baía de Vitória em 2012 Crédito: Bernardo Coutinho/ Arquivo AG

A programação deste domingo contempla:

8 horas - Missa ministrada pelo arcebispo de Vitória, dom Dario, na igreja católica de São Pedro

Missa ministrada pelo arcebispo de Vitória, dom Dario, na igreja católica de São Pedro 10 horas - Procissão Marítima de São Pedro, com saída da Praça do Papa, em direção à Ilha do Príncipe

O ponto alto da procissão é a Bênção do Anzol, realizada com os barcos em alto-mar, quando é abençoado o anzol do pescador mais antigo de Vitória. Esse ato é realizado para pedir ao santo mais pescas durante o ano vigente e para o ano seguinte.

A expectativa para este ano é que o número de embarcações ultrapasse o da última procissão, realizada em 2019, que contou com aproximadamente 147 veículos marítimos.