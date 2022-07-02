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Procissão marítima de São Pedro volta a ser realizada em Vitória após 2 anos

O percurso marítimo acontece neste domingo (3) após a realização de uma missa na Igreja Católica de São Pedro, ministrada pelo arcebispo de Vitória, dom Dario
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

02 jul 2022 às 12:34

Publicado em 02 de Julho de 2022 às 12:34

Procissão marítma em homenagem a São Pedro na Baía de Vitória em 2012
Procissão marítma em homenagem a São Pedro na Baía de Vitória em 2012 Crédito: Bernardo Coutinho/ Arquivo AG
A retomada da Procissão Marítima de São Pedro, em homenagem ao santo padroeiro dos pescadores, será realizada neste domingo (3), em Vitória. O percurso marítimo está marcado para sair da Praça do Papa em direção à Ilha do Príncipe. É a 94ª edição da festa que deixou de ser realizada por dois anos em decorrência da pandemia de Covid-19.
A programação deste domingo contempla:
  • 8 horas - Missa ministrada pelo arcebispo de Vitória, dom Dario, na igreja católica de São Pedro
  • 10 horas - Procissão Marítima de São Pedro, com saída da Praça do Papa, em direção à Ilha do Príncipe

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O ponto alto da procissão é a Bênção do Anzol, realizada com os barcos em alto-mar, quando é abençoado o anzol do pescador mais antigo de Vitória. Esse ato é realizado para pedir ao santo mais pescas durante o ano vigente e para o ano seguinte.
A expectativa para este ano é que o número de embarcações ultrapasse o da última procissão, realizada em 2019, que contou com aproximadamente 147 veículos marítimos.
A tradição da Procissão Marítima teve início em 1928, na mesma época em que começou a ser realizada a Festa de São Pedro. Para os pescadores o evento é uma demonstração de fé e um momento de agradecer ao santo padroeiro. A procissão é acompanhada também em terra, pela população.

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