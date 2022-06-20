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Corrida de São Pedro volta a acontecer em Cachoeiro após 2 anos

Uma das mais tradicionais corridas de rua do Espírito Santo acontece nos dias 25 e 26 de junho e teve inscrições esgotadas em 24 horas

Publicado em 20 de Junho de 2022 às 15:14

Estúdio Gazeta

Estúdio Gazeta

Publicado em 

20 jun 2022 às 15:14
Corrida de São Pedro volta a acontecer em Cachoeiro após 2 anos
Corrida de São Pedro volta a acontecer em Cachoeiro depois de dois anos de pausa por conta da pandemia Crédito: Prefeitura de Cachoeiro
Uma das mais tradicionais corridas de rua do Espírito Santo volta a acontecer em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Estado, após dois anos de uma pausa por conta da pandemia. Em sua 42ª edição, a Corrida de São Pedro deste ano será realizada nos dias 25 e 26 de junho, com a largada acontecendo, pela primeira vez, na Praça de Fátima, localizada no Centro.
Por ser a primeira corrida após o período de isolamento social, o interesse foi tão grande, que as inscrições para a categoria Adultos, que acontece no dia 26, acabaram em 24 horas após serem abertas. Mas ainda há vagas para a categoria kids, que será no dia 25.
Segundo o secretário de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida de Cachoeiro, Ramon Silveira, as inscrições foram on-line e há corredores de todo o país confirmados. “A corrida de São Pedro é uma das maiores e mais importantes do Espírito Santo e estamos muito felizes de podermos realizá-la novamente, com todos os protocolos de segurança sanitária que estiverem em vigor na data”, diz.
Corrida de São Pedro volta a acontecer em Cachoeiro após 2 anos
Por ser tradicional, a Corrida de São Pedro é importante para a economia e o lazer da cidade Crédito: Prefeitura de Cachoeiro
Por ser uma corrida tradicional, ela é também importante para a economia e o lazer da cidade, que se prepara toda para receber os corredores vindos de todas as partes. “Esse é um evento que ajuda não apenas a impulsionar a economia, mas também a qualidade de vida das pessoas ao incentivar a prática de esportes”, conta.

PREMIAÇÕES

Outra novidade deste ano é que haverá uma premiação especial para moradores de Cachoeiro que chegarem nas melhores colocações, além das categorias tradicionais da corrida. A prova acontece a partir das 7h, com dois percursos, de 5 km e de 10 km. A competição terá uma premiação total de R$ 20 mil para os melhores colocados.
Dessa forma, na categoria dos corredores cachoeirenses serão premiados os atletas da 1ª à 5ª colocação, com valores de R$ 1 mil a R$ 200, para a distância de 10 km, e de R$ 600 a R$ 200 para os que competirem na corrida de 5 km. Os competidores da categoria geral também serão contemplados com os mesmos valores, de acordo com as respectivas distâncias.
Corrida de São Pedro volta a acontecer em Cachoeiro após 2 anos
A a corrida Kids terá largada na Praça de Fátima, mas às 15h do dia 25 Crédito: Prefeitura de Cachoeiro
Já a corrida kids terá largada também na Praça de Fátima, mas às 15h. Os horários, inclusive, foram escolhidos pela população, segundo o secretário. “Fizemos uma consulta popular para definir o melhor horário e a população pediu que fosse pela manhã”, conta.
A entrega dos kits, tanto para a corrida dos adultos quanto a kids, será feita no sábado (25), pela Secretaria de Esporte, Lazer e Qualidade de Vida. O local de entrega será a loja Estrela H, no bairro Paraíso, das 8h às 13h. Para retirada do kit infantil, é preciso levar um litro de leite e, para o dos adultos, um pacote de fralda geriátrica.

SAIBA MAIS

Corrida de São Pedro volta a acontecer em Cachoeiro após 2 anos
A Corrida de São Pedro premiará da 1ª à 5ª colocação de cada categoria Crédito: Prefeitura de Cachoeiro

42ª CORRIDA DE SÃO PEDRO

  • Sobre: tradicional corrida de rua de Cachoeiro de Itapemirim, terá uma prova de adultos, com dois percursos, sendo um de 5 km e outro de 10 km, e uma prova infantil.
  • Quando: 25/6, às 15h para a prova kids, e 26/06, às 7h, para a prova dos adultos 
  • Largada: Praça de Fátima, Centro, Cachoeiro de Itapemirim
  • Recebimento dos kits: no dia 25/06, das 8h às 13h,  na loja Estrela H, no bairro Paraíso. Para retirada do kit infantil, é preciso levar um litro de leite. Para o dos adultos, um pacote de fralda geriátrica.
  • Premiações: a competição premiará da 1ª à 5ª colocação, com valores de R$ 1 mil a R$ 200, para a distância de 10 km, e de R$ 600 a R$ 200 para os que competirem na corrida de 5 km. Haverá uma categoria para os moradores de Cachoeiro com as cinco melhores colocações, que serão contemplados com os mesmos valores, de acordo com cada distância.

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