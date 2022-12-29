Prefeituras vão ter meio expediente ou ponto facultativo na sexta (30)

Em razão do réveillon no próximo fim de semana, algumas prefeituras da Grande Vitória resolveram adotar ponto facultativo ou funcionar em meio expediente já nesta sexta-feira (30). Os serviços retornarão ao esquema normal na segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023.
Veja abaixo como vão funcionar as prefeituras neste fim de ano:
- Vitória: decreto publicado nesta quinta-feira (29) definiu que município terá expediente apenas das 7h às 12h nesta sexta-feira (30). A exceção fica por conta de órgãos que funcionam em regime de escala ou que não admitem paralisação, como a Guarda Municipal, por exemplo.
- Vila Velha: decreto publicado na última terça-feira (27) definiu que esta sexta-feira (30) será ponto facultativo no município, ou seja, não haverá expediente. Exceção fica por conta de quem presta algum serviço considerado essencial, como a área da saúde.
- Cariacica: também definiu que esta sexta-feira (30) será ponto facultativo no município. Os serviços de varrição e limpeza estão mantidos, assim como o funcionamento da Defesa Civil, que segue 24 horas por dia. Quatro pronto-atendimentos (PAs) funcionarão. Veja detalhes aqui.
- Serra: funcionamento será normal nesta sexta-feira (30). No sábado (31), o município decretou ponto facultativo; e no domingo (1º) é feriado. Mesmo durante o final de semana, as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra-sede funcionarão. O serviço de coleta de lixo não será suspenso.
- Guarapari: nesta sexta-feira (30), o funcionamento será normal. No sábado (31) e no domingo (1º), somente órgãos e entidades que desempenham funções em regime de escala ou plantão que não admitem paralisação vão funcionar.