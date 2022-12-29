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Réveillon

Prefeituras vão ter meio expediente ou ponto facultativo na sexta (30)

Em dois municípios da Grande Vitória, o dia será de folga para os servidores; confira como ficará o funcionamento

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 12:47

Larissa Avilez

Larissa Avilez

Publicado em 

29 dez 2022 às 12:47
Em razão do réveillon no próximo fim de semana, algumas prefeituras da Grande Vitória resolveram adotar ponto facultativo ou funcionar em meio expediente já nesta sexta-feira (30). Os serviços retornarão ao esquema normal na segunda-feira, dia 2 de janeiro de 2023.
Veja abaixo como vão funcionar as prefeituras neste fim de ano:
  • Vitória: decreto publicado nesta quinta-feira (29) definiu que município terá expediente apenas das 7h às 12h nesta sexta-feira (30). A exceção fica por conta de órgãos que funcionam em regime de escala ou que não admitem paralisação, como a Guarda Municipal, por exemplo.

  • Vila Velha: decreto publicado na última terça-feira (27) definiu que esta sexta-feira (30) será ponto facultativo no município, ou seja, não haverá expediente. Exceção fica por conta de quem presta algum serviço considerado essencial, como a área da saúde.

  • Cariacica: também definiu que esta sexta-feira (30) será ponto facultativo no município. Os serviços de varrição e limpeza estão mantidos, assim como o funcionamento da Defesa Civil, que segue 24 horas por dia. Quatro pronto-atendimentos (PAs) funcionarão. Veja detalhes aqui.

  • Serra: funcionamento será normal nesta sexta-feira (30). No sábado (31), o município decretou ponto facultativo; e no domingo (1º) é feriado. Mesmo durante o final de semana, as Unidades de Pronto-Atendimento (UPAs) de Carapina, Castelândia e Serra-sede funcionarão. O serviço de coleta de lixo não será suspenso.

  • Guarapari: nesta sexta-feira (30), o funcionamento será normal. No sábado (31) e no domingo (1º), somente órgãos e entidades que desempenham funções em regime de escala ou plantão que não admitem paralisação vão funcionar.

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