Prefeituras do ES agendam vacinação para profissionais fora da linha de frente

Vacinação com a Coronavac contra a Covid-19 Crédito: Carlos Alberto Silva

Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica. As prefeituras da Grande Vitória estão agendando a data e horário de vacinação para profissionais de Saúde que não estão atuando na linha de frente do combate ao novo coronavírus . O serviço está disponível nos sites das prefeituras de

Na Capital, o agendamento on-line foi iniciado neste domingo (21) no link www.agendamento.vitoria.es.gov.br ou pelo aplicativo Vitória On-line. A vacinação será iniciada nesta segunda (22).

"Para os trabalhadores ativos da Saúde com 60 anos ou mais, a ação será unidade de saúde da Praia do Suá. Para os demais trabalhadores ativos da Saúde, a vacinação será realizada nas Unidades de Saúde Maruípe, Vitória e Santo Antônio”, disse a secretária de Saúde de Vitória, Thais Cohen.

Em Cariacica, além dos profissionais da Saúde, os idosos acima de 85 anos também podem agendar a imunização por meio do site http://vacina.cariacica.es.gov.br . A prefeitura reforça que somente serão vacinadas as pessoas que comprovarem, no momento da vacinação, através dos documentos exigidos, o vínculo ao grupo para qual foi feito o agendamento.

"Os trabalhadores da Saúde devem apresentar o crachá, contracheque, Carteira de Trabalho, além da carteira do conselho de classe. Para profissionais liberais, é pedido o extrato do Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúde", informou a administração municipal, por nota.

A partir desta segunda-feira (22), Cariacica oferece 16 salas de vacina. As unidades básicas de saúde que irão oferecer a dose são: Itaquari; São Francisco; Flexal II; Cariacica Sede; Santa Fé; Rio Marinho; Novo Brasil; Bela Vista; Jardim Botânico; Mucuri; Nova Rosa da Penha II; Nova Brasília; Oriente; Santa Bárbara; Vila Graúna; e Bela Aurora.

Vila Velha, o agendamento é realizado Em, o agendamento é realizado através do site https://www.vilavelha.es.gov.br/agendaonlinevacinacao/Index.aspx . A prefeitura informou que novas vagas devem ser disponibilizadas nos próximos dias.

Secretaria de Saúde de Serra informa que está seguindo as diretrizes pactuadas com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). O município afirma que a imunização é exclusiva dos trabalhadores ativos da saúde acima de 60 anos de idade e informa que está seguindo as diretrizes pactuadas com a Secretaria Estadual de Saúde (Sesa). O município afirma que a imunização é exclusiva dos trabalhadores ativos da saúde acima de 60 anos de idade e o agendamento é feito através do site http://gti.serra.es.gov.br/saude/

"Para isso, foram disponibilizadas 3.000 doses de vacina Covid-19, para as Redes de Frio Municipais, o município articulará junto aos Conselhos de Classe do seu território a vacinação. Os Conselhos de Classe deverão providenciar a listagem dos profissionais de saúde ativos da sua respectiva categoria que tenham idade acima de 60 anos para receberem a imunização", detalhou, por nota.

TRABALHADORES DA SAÚDE

De acordo com a definição do Ministério da Saúde, trabalhadores da saúde são todos aqueles que atuam em espaços e estabelecimentos de assistência e vigilância à saúde, sejam eles hospitais, clínicas, ambulatórios, laboratórios e outros locais que possuam Código Nacional de Estabelecimento de Saúde.

Compreende tanto os profissionais da saúde - médicos, enfermeiros, nutricionistas, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, biólogos, biomédicos, farmacêuticos, odontólogos, fonoaudiólogos, psicólogos, assistentes sociais, profissionais da educação física, médicos veterinários e seus respectivos técnicos e auxiliares.

São considerados trabalhadores de apoio os recepcionistas, seguranças, trabalhadores da limpeza, cozinheiros e auxiliares, motoristas de ambulâncias e outros, ou seja, todos aqueles que trabalham nos serviços de saúde.