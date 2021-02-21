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Pandemia

Covid-19: ES registra 1.175 casos e 12 mortes em 24 horas

Segundo dados da Secretaria de Saúde (Sesa), lançados no Painel Covid-19, Estado agora contabiliza 6.276 mortes e 317.739 casos
Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

21 fev 2021 às 17:35

Publicado em 21 de Fevereiro de 2021 às 17:35

Coronavírus já foi responsável por mais de 220 mil mortes no Brasil
Coronavírus já foi responsável por mais de 6 mil mortes no ES Crédito: Pixabay
Mais 12 mortes foram registradas no Espírito Santo neste domingo (21), totalizando 6.276 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19, ferramenta da Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Somente em fevereiro, já são 418 vidas perdidas para a doença no Estado.
Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.175 novos casos, chegando a 317.739 pessoas infectadas desde o início da pandemia.
Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 41.430. Na sequência, aparecem Serra (40.072), Vitória (35.044) e Cariacica (25.060). Cachoeiro de Itapemirim lidera entre as cidades do interior, com 16.849 casos.

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A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 299.664. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2%, e mais de 950 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.
A vacinação também avança gradativamente, e 207.420 doses de vacinas contra a Covid-19 foram recebidas pelo Estado. Até agora, 176.730 doses foram distribuídas e 105.780 pessoas já receberam a primeira dose da vacina contra Covid-19 no Espírito Santo.

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