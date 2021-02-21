Covid-19: ES registra 1.175 casos e 12 mortes em 24 horas

Coronavírus já foi responsável por mais de 6 mil mortes no ES Crédito: Pixabay

Espírito Santo neste domingo (21), totalizando 6.276 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Secretaria de Estado da Saúde (Sesa). Somente em fevereiro, já são 418 vidas perdidas para a doença no Estado. Mais 12 mortes foram registradas noneste domingo (21), totalizando 6.276 óbitos provocados pelo coronavírus desde o início da pandemia, em março de 2020. Os dados são do Painel Covid-19 , ferramenta da. Somente em fevereiro, já são 418 vidas perdidas para a doença no Estado.

Nas últimas 24 horas, foram identificados 1.175 novos casos, chegando a 317.739 pessoas infectadas desde o início da pandemia.

Entre os municípios, Vila Velha se mantém com o maior número de moradores infectados: são 41.430. Na sequência, aparecem Serra (40.072), Vitória (35.044) e Cariacica (25.060). Cachoeiro de Itapemirim lidera entre as cidades do interior, com 16.849 casos.

Jardim Camburi, na Capital, segue no topo do ranking dos bairros, com 5.305 pessoas contaminadas desde o início da contagem, seguido pela Praia da Costa, em Vila Velha, com 4.660.

A quantidade de curados em todo o Estado chegou a 299.664. Já a taxa de letalidade da Covid-19 se mantém em 2%, e mais de 950 mil testes já foram realizados no Espírito Santo.