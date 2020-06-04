Data: 28/12/2019 - ES - Cariacica - Pronto Atendimento do Trevo de Alto Laje Crédito: Fernando Madeira

Your browser does not support the audio element. Prefeituras da Grande Vitória vão abrir leitos de isolamento nos PAs

As prefeituras da Grande Vitória estão abrindo leitos de isolamento nos pronto-atendimentos municipais para curta permanência de pacientes com suspeita de Covid-19 . A ideia já faz parte do orçamento da capital e também de Cariacica, que vão contar com 20 leitos a mais em cada cidade. Em Vila Velha, o aumentou foi de nove leitos.

Os leitos de isolamento visam a manutenção dos pacientes, por até 24 horas, até que sejam removidos para vagas da rede Estadual de Saúde.

Em Vitória, serão entregues 20 leitos de isolamento no Pronto Atendimento da Grande São Pedro. Os equipamentos já chegaram e estão sendo montados. A previsão é de que comecem a ser utilizados na próxima semana.

"São leitos de retaguarda para pacientes com suspeita de coronavírus. Diferentemente dos leitos de enfermaria simples, esses contarão com equipamentos de oxigênio, no caso de entubação se o paciente tiver esforço respiratório. Também haverá uma equipe de profissionais disponibilizada somente para esses leitos", explicou a secretária de Saúde de Vitória, Cátia Lisboa.

PA de São Pedro vai receber estrutura de campanha para atender pacientes com coronavírus Crédito: Divulgação

O município também faz uso de consultas por vídeo, a telemedicina, na tentativa de não parar o atendimento das demais demandas de saúde. "É uma forma das pessoas permanecerem em casa e, mesmo assim, não deixarem de ser assistidas. São 18 médicos atendendo a população", contou Cátia Lisboa.

A secretária de Saúde de Vitória disse que a demanda na área de pediatria caiu, mas em compensação a procura de adultos com síndrome gripal cresceu bastante. Situação semelhante é encontrada nos prontos-atendimentos de Cariacica.

A gestão municipal está fazendo uma contratação de insumos e 20 leitos respiratórios para reestruturar o atendimento do Pronto-Atendimento do trevo de Alto Lage, como estrutura para box de isolamento e equipamentos. "Estamos correndo muito para comprar esses materiais. Estamos com dificuldade na aquisição de equipamentos simples, pois todos os estados estão com essa mesma compra. Também abrimos um processo de credenciamento de profissionais para contratar na medida que precisarmos", pontua a secretária de Saúde de Cariacica, Bernadete Coelho Xavier.

Na última segunda-feira (01), o Pronto-Atendimento de Alto Lage prestou atendimento a 492 pessoas, de 7h às 17h. Três pacientes foram entubados e aguardavam vagas no sistema de saúde estadual e dois foram removidos pelo Samu.

"Na medida que surgem as vagas do Estado, novos pacientes vão chegando no pronto-atendimento. A busca de pessoas com sintomas é muito grande", conta a secretária, que afirma que logo esses pacientes passam por cadastro e depois pelo teste rápido quando se enquadram no perfil de suspeitos de coronavírus.

Já em Vila Velha, o aumento no número de leitos foi no Pronto-Atendimento da Glória, que passou de 3 para 12 os de emergência, além de outros sete para observação, destinados exclusivamente para pacientes com Covid-19. A rede municipal também conta com 11 respiradores para atender esses moradores até a liberação da vaga junto à Sesa.