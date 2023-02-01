Prefeitura pede ajuda para dar nome a parque no Caparaó capixaba

Uma área remanescente da Mata Atlântica no município será transformada em unidade de conservação Crédito: Divulgação/

A prefeitura de Dores do Rio Preto , na Região do Caparaó, está convocando a população do município para ajudar a escolher o nome a uma unidade de conservação de 160 mil metros quadrados, que será o novo parque municipal. O local remanescente da Mata Atlântica e possui trilhas para visitação.

Segundo Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o nome deve finalizar o processo de para a criação da unidade de conservação.

Com o nome, serviços ecológicos devem ser ofertados à população. O local possui trilhas para a visitação e o objetivo com a criação é assegurar a preservação do remanescente fragmento de mata atlântica, por conta de sua relevância ecológica e beleza.

Prefeitura pede ajuda para dar nome a parque no Caparaó