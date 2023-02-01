Prefeitura pede ajuda para dar nome a parque no Caparaó capixaba

A prefeitura de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó, está convocando a população do município para ajudar a escolher o nome a uma unidade de conservação de 160 mil metros quadrados, que será o novo parque municipal. O local remanescente da Mata Atlântica e possui trilhas para visitação.
Segundo Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o nome deve finalizar o processo de para a criação da unidade de conservação.
Com o nome, serviços ecológicos devem ser ofertados à população. O local possui trilhas para a visitação e o objetivo com a criação é assegurar a preservação do remanescente fragmento de mata atlântica, por conta de sua relevância ecológica e beleza.
Prefeitura pede ajuda para dar nome a parque no Caparaó
As sugestões podem ser feitas até a próxima segunda-feira (6), pela página da secretaria de meio ambiente no Instagram (@meioambientedrp), na sede da secretaria de meio ambiente ou pelo telefone do órgão (28) 3559-1313.