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Em Dores do Rio Preto

Prefeitura pede ajuda para dar nome a parque no Caparaó capixaba

O local, com 160 mil metros quadrados, é uma área remanescente da Mata Atlântica e possui trilhas para visitação; sugestões podem ser enviadas até a próxima segunda-feira (6)
Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

01 fev 2023 às 14:31

Publicado em 01 de Fevereiro de 2023 às 14:31

Prefeitura pede ajuda para dar nome a parque no Caparaó
Uma área remanescente da Mata Atlântica no município será transformada em unidade de conservação Crédito: Divulgação/
A prefeitura de Dores do Rio Preto, na Região do Caparaó, está convocando a população do município para ajudar a escolher o nome a uma unidade de conservação de 160 mil metros quadrados, que será o novo parque municipal. O local remanescente da Mata Atlântica e possui trilhas para visitação.
Segundo Secretaria Municipal de Meio Ambiente, o nome deve finalizar o processo de para a criação da unidade de conservação.
Com o nome, serviços ecológicos devem ser ofertados à população. O local possui trilhas para a visitação e o objetivo com a criação é assegurar a preservação do remanescente fragmento de mata atlântica, por conta de sua relevância ecológica e beleza.

Prefeitura pede ajuda para dar nome a parque no Caparaó

As sugestões podem ser feitas até a próxima segunda-feira (6), pela página da secretaria de meio ambiente no Instagram (@meioambientedrp), na sede da secretaria de meio ambiente ou pelo telefone do órgão (28) 3559-1313. 

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