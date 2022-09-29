Prefeitura de Mimoso do Sul tem sistema invadido em ataque cibernético

Um hacker invadiu o sistema da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul Crédito: Divulgação

A Prefeitura de Mimoso do Sul divulgou um comunicado pelas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (29), informando que teve o sistema invadido por hacker.

Por causa ataque cibernético, o órgão disse que os bancos de dados estão comprometidos e ocasionando a paralisação de alguns serviços. “A Prefeitura está adotando as medidas necessárias para a resolução o quanto antes”, pronunciou.