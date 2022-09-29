Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Internet

Prefeitura de Mimoso do Sul tem sistema invadido em ataque cibernético

A invasão no s servidores do município comprometeu os bancos de dados da e paralisou alguns serviços nesta quinta-feira (29)
Lara Mireny

Lara Mireny

Publicado em 

29 set 2022 às 19:27

Publicado em 29 de Setembro de 2022 às 19:27

O suposto hacker deixou zerada a conta-corrente da Câmara de Dores do Rio Preto
Um hacker invadiu o sistema da Prefeitura Municipal de Mimoso do Sul Crédito: Divulgação
A Prefeitura de Mimoso do Sul divulgou um comunicado pelas redes sociais, na tarde desta quinta-feira (29), informando que teve o sistema invadido por hacker.
Por causa ataque cibernético, o órgão disse que os bancos de dados estão comprometidos e ocasionando a paralisação de alguns serviços. “A Prefeitura está adotando as medidas necessárias para a resolução o quanto antes”, pronunciou.
A reportagem procurou a prefeitura para saber quais foram os prejuízos, serviços paralisados e se houve algum vazamento, mas não teve retorno. Assim que houver, o texto será atualizado.

Veja Também

Frentista contrata hackers e dá prejuízo de R$ 88 mil em posto no ES

PF faz buscas em operação sobre ataque hacker a órgãos públicos

Prefeitura de Itapemirim tem sistema invadido e hackers pedem resgate

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Mimoso do Sul ES Sul Ataque Hacker
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Justiça Juiz TJES sentença
Condenado homem que atropelou duas crianças em rua de pedestre no ES
Imagem de destaque
Como será o bolo de aniversário de Roberto Carlos em Cachoeiro
Julio Katona, Ronaldo Barbosa, ViniÌcius Borges, Pedro Martins, Felipe Gomes, Lorena SimoÌes, HeÌlio Gualberto e Laryssa Gobbi
Exposição vai contar os 190 anos da Assembleia Legislativa do ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados