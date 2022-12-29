Prefeitura de Cariacica anuncia reajuste de 5,9% no valor do IPTU

De acordo com a Prefeitura de Cariacica, o aumento considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA- E (IBGE), acumulado no exercício de 2022. A ideia é que o reajuste compense a perda causada pela inflação no período.

Ainda no mesmo decreto que confirmou o aumento, a Prefeitura de Cariacica divulgou a data de vencimento de cada uma das parcelas das taxas. É possível conferir na galeria abaixo:

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Cariacica, responsável pelo reajuste. De acordo com a administração municipal, não se trata de aumento de imposto, mas de uma atualização monetária. Perguntada sobre como os munícipes seriam informados sobre o reajuste, a prefeitura fez referência ao Diário Oficial. O texto detalha que as pessoas devem ser notificadas sobre a obrigação de pagamento da taxa municipal, seja com a entrega do documento de arrecadação, seja pela internet, no site da prefeitura.