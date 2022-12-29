Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Veja prazos

Prefeitura de Cariacica anuncia reajuste de 5,9% no valor do IPTU

Além do imposto, outras cinco taxas municipais terão aumento a partir de 2023, como coleta de lixo e vigilância sanitária

Publicado em 29 de Dezembro de 2022 às 14:21

Alberto Borém

Alberto Borém

Publicado em 

29 dez 2022 às 14:21
Sede da Prefeitura de Cariacica: concurso para a Guarda Municipal tem 50 vagas
Prefeitura divulgou o aumento das taxas no Diário Oficial desta quinta-feira (29) Crédito: PMC
As taxas cobradas pela Prefeitura de Cariacica terão um aumento de 5,9% a partir de 2023, conforme divulgado nesta quinta-feira (29) no Diário Oficial do município. São seis tributos, como descrito no texto, que envolvem moradia, coleta de lixo, alvarás e vigilância sanitária. Entre as taxas, está ainda o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).
De acordo com a Prefeitura de Cariacica, o aumento considera o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial - IPCA- E (IBGE), acumulado no exercício de 2022. A ideia é que o reajuste compense a perda causada pela inflação no período.
As taxas que vão sofrer reajuste são:
  • Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)
  • Taxa de Coleta e Remoção de Resíduos Sólidos
  • Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISSQN (base Fixa e Variável)
  • Taxas de Fiscalização para Funcionamento e Renovação de Alvarás
  • Taxa de Licença para Localização e Autorização de Funcionamento
  • Taxa de Vigilância Sanitária
Ainda no mesmo decreto que confirmou o aumento, a Prefeitura de Cariacica divulgou a data de vencimento de cada uma das parcelas das taxas. É possível conferir na galeria abaixo:

Cariacica tem prazos para pagamento de taxas municipais

A reportagem de A Gazeta procurou a Prefeitura de Cariacica, responsável pelo reajuste. De acordo com a administração municipal, não se trata de aumento de imposto, mas de uma atualização monetária. Perguntada sobre como os munícipes seriam informados sobre o reajuste, a prefeitura fez referência ao Diário Oficial. O texto detalha que as pessoas devem ser notificadas sobre a obrigação de pagamento da taxa municipal, seja com a entrega do documento de arrecadação, seja  pela internet, no site da prefeitura. 

Veja Também

Prefeituras vão ter meio expediente ou ponto facultativo na sexta (30)

Saiba como doar móveis usados para famílias vítimas da chuva no ES

ES terá sistema de reconhecimento facial para encontrar foragidos e desaparecidos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cariacica dinheiro IPTU Prefeitura de Cariacica
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Liga Ouro de basquete 2026: Joaçaba elimina Cetaf
Cetaf perde Jogo 3 e é eliminado da Liga Ouro de basquete
Imagem de destaque
A revolta com soldado de Israel que vandalizou estátua de Jesus no Líbano
Imagem de destaque
Ataque a tiros em pirâmides do México deixa turista morta e várias pessoas feridas

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados