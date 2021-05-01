Movimento do comércio em Laranjeiras, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros

1.145, o mais alto do Estado. Serra é a cidade mais populosa do Espírito Santo e também é a que possui o pior índice de isolamento da Grande Vitória , em abril. Esses fatores refletem diretamente no número de mortes por Covid-19 no município,, o mais alto do Estado.

Na busca de frear essa situação, a gestão municipal recorreu ao governo federal . A prefeitura encaminhou um documento formal ao ministro da Defesa, General Walter Souza Braga Netto, pedindo o apoio do exército no combate ao coronavírus

Your browser does not support the audio element. Prefeitura da Serra pede ajuda ao exército para combater pandemia

Segundo a assessoria de imprensa, no documento, a prefeitura ressalta que o momento enfrentado pela cidade é gravíssimo. “O município da Serra apresenta o total de 54.988 casos de Covid-19 confirmados, com total de 1.145 óbitos, taxa de transmissão de 1,14. Sendo assim, faz-se necessário ampliação das ações estratégicas para enfrentamento da epidemia”.

No município, 87 mil pessoas dos grupos prioritários foram vacinadas seguindo as Diretrizes do Programa Nacional de Imunização. No entanto, a gestão municipal acredita que o apoio de guarnições do exército brasileiro no auxílio da execução de medidas preventivas dos protocolos sanitários estabelecidos aumentará o número de abordagens e sensibilização social para o risco da interação social. Desse modo, possibilitará a redução dos riscos epidemiológicos e a disseminação do vírus no município.