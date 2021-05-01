Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Reforço

Prefeitura da Serra pede ajuda ao exército para combater pandemia

A prefeitura encaminhou um ofício ao Ministério da Defesa solicitando apoio de efetivo para auxiliar na execução de medidas preventivas e fiscalização dos protocolos sanitários

Publicado em 30 de Abril de 2021 às 21:16

Publicado em 

30 abr 2021 às 21:16
Movimento do comércio em Laranjeiras, na Serra
Movimento do comércio em Laranjeiras, na Serra Crédito: Ricardo Medeiros
Serra é  a cidade mais populosa do Espírito Santo e também é a que possui o pior índice de isolamento da Grande Vitória, em abril. Esses fatores refletem diretamente no número de mortes por Covid-19 no município, 1.145, o mais alto do Estado. 
Na busca de frear essa situação, a gestão municipal recorreu ao governo federal. A prefeitura encaminhou um documento formal ao ministro da Defesa, General Walter Souza Braga Netto,  pedindo o apoio do exército no combate ao coronavírus.
Prefeitura da Serra pede ajuda ao exército para combater pandemia
Segundo a assessoria de imprensa, no documento, a prefeitura ressalta que o momento enfrentado pela cidade é gravíssimo. “O município da Serra apresenta o total de 54.988 casos de Covid-19 confirmados, com total de 1.145 óbitos, taxa de transmissão de 1,14. Sendo assim, faz-se necessário ampliação das ações estratégicas para enfrentamento da epidemia”.
No município, 87 mil pessoas dos grupos prioritários foram vacinadas seguindo as Diretrizes do Programa Nacional de Imunização. No entanto, a gestão municipal acredita que  o apoio de guarnições do exército brasileiro no auxílio da execução de medidas preventivas dos protocolos sanitários estabelecidos aumentará o número de abordagens e sensibilização social para o risco da interação social. Desse modo,  possibilitará a redução dos riscos epidemiológicos e a disseminação do vírus no município.
A reportagem entrou em contato com o Ministério da Defesa, porém, não teve retorno. Assim que houver resposta, este texto será atualizado. 

Veja Também

Uso de máscara passa a ser obrigatório na Serra e quem não usar pode ser multado

Aos 63 anos, Sérgio Vidigal é vacinado contra a Covid-19 na Serra

Com pior isolamento da Grande Vitória, Serra lidera em casos de Covid-19

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

espírito santo Serra Covid-19 Coronavírus no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Monark, apresentador e youtuber
MP-SP volta atrás e pede condenação de Monark por fala sobre nazismo
Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, durante a 1ª Reunião da Mobilização Progressista Global, realizado na Feira de Barcelona.
Países que criaram a ONU para garantir a paz viraram senhores da guerra, diz Lula
Imagem de destaque
'Estou em modo sobrevivência': por que ter trabalho na Argentina não é seguro contra pobreza

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados