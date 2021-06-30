Prefeitura alerta moradores para risco de geada em Muniz Freire

Registro feito por morador na tarde desta quarta-feira (30) no Centro de Muniz Freire Crédito: Diorgenes Ribeiro

Segundo a prefeitura, o alerta para a queda brusca de temperatura foi emitido pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC). Uma frente fria que atravessa o Espírito Santo nesta quarta-feira pode provocar chuva ocasional. Com isso, a temperatura deve cair durante o dia e continuar reduzindo no decorrer da madrugada desta quinta-feira (1º).

O município divulgou que não está descartada a formação de geada fraca em pontos das áreas mais altas, com altitude acima de 800 metros.