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Onda de frio

Prefeitura alerta moradores para risco de geada em Muniz Freire

Temperatura deve cair bruscamente e há a possibilidade de geada entre a noite desta quarta-feira (30) eo próximo sábado (3) nas regiões mais altas do município

Publicado em 30 de Junho de 2021 às 18:06

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

30 jun 2021 às 18:06
Registro feito por morador na tarde desta quarta-feira (30) no Centro de Muniz Freire
Registro feito por morador na tarde desta quarta-feira (30) no Centro de Muniz Freire Crédito: Diorgenes Ribeiro
A Prefeitura de Muniz Freire, na região do Caparaó, emitiu um alerta em suas redes sociais sobre o risco de geada entre a noite desta quarta-feira (30) e o próximo sábado (3). Segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rura (Incaper), as temperaturas devem permanecer baixas em todo o Espírito Santo até o próximo domingo (4). O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) também emitiu um alerta laranja – de perigo – para a onda de frio que atinge o Estado.
Segundo a prefeitura, o alerta para a queda brusca de temperatura foi emitido pela Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil (CEPDEC). Uma frente fria que atravessa o Espírito Santo nesta quarta-feira pode provocar chuva ocasional. Com isso, a temperatura deve cair durante o dia e continuar reduzindo no decorrer da madrugada desta quinta-feira (1º).
O município divulgou que não está descartada a formação de geada fraca em pontos das áreas mais altas, com altitude acima de 800 metros.
Segundo o Incaper, as temperaturas estão baixas porque há uma forte frente fria em atuação no Brasil, que já provocou frio intenso no Sul do país nos últimos dias e chegou à região Sudeste nesta segunda-feira (28).

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