Caso em apuração

Prefeitura afasta professor após acusação de assédio sexual contra alunas na Serra

Cinco estudantes do 6º ano relataram a situação à direção da escola na sexta-feira (20); educador lecionava a disciplina de Ciências Humanas e atuava como substituto na instituição

Mikaella Mozer Repórter / [email protected]

Publicado em 24 de março de 2026 às 17:23

Secretária de Educação da Serra apura acusação de assédio contra professor Crédito: Divulgação | PMS | Leandro Pereira

Um professor de Ciências Humanas de uma escola municipal da Serra foi afastado da função após denúncias de assédio sexual reportadas por cinco alunas. A secretária de Educação do município, Mayara Candido, contou que estudantes do 6º ano se organizaram e procuraram a direção da unidade de ensino na sexta-feira (20) para relatar o caso. Diante da acusação, ele foi afastado de forma imediata.

Conforme a responsável pela pasta, o homem atuava como substituto durante o período de licença médica do titular do cargo. O nome dos envolvidos e o local do fato não estão sendo divulgados conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente (Eca/Ecriad).

“Ele foi contratado por tempo determinado. Então ele está afastado para apuração dos fatos e o contrato dele já tem previsão de encerramento agora nos próximos dias. Todos os fatos estão sendo apurados, uma vez que temos sistema de videomonitoramento nas salas. Estamos fazendo a escuta de todos os profissionais que estiveram nesses atendimentos e também com o professor envolvido”, disse Candido.

A secretária informou que os pais e as alunas estão recebendo apoio da equipe pedagógica. Uma das primeiras execuções, conforme a gestora da Sedu da Serra, foi uma reunião entre os responsáveis legais, as vítimas e o corpo educativo do centro educacional, na última segunda-feira (23).

“Estamos acolhendo os responsáveis e as estudantes junto ao conselho tutelar também. Depois da apuração inicial, o caso será encaminhado aos órgãos competentes. Dentro da escola também está acontecendo uma ação de intervenção pedagógica, não só com as alunas, mas com todos os estudantes e a comunidade escolar", detalhou a secretária.

Conforme a representante da pasta municipal, mais atividades serão realizadas na escola ao longo desta semana como forma de acolher os envolvidos dentro da unidade e também fora do ambiente escolar.

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